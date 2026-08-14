Solsona torna a cantar els himnes xirucaires
Un taller familiar recupera el 29 d’agost cançons vinculades a l’imaginari col·lectiu català i a una manera de viure la música que va marcar diverses generacions
Hi ha cançons que deixen de ser només cançons i acaben formant part de la memòria compartida. Són melodies que s’han cantat en excursions, trobades, escoltes, colònies o al voltant d’una guitarra i que, amb el pas dels anys, han quedat associades a una manera d’entendre el lleure i la cultura. Solsona recuperarà ara una part d’aquest repertori amb un taller familiar de cançons amb història que vol posar en valor la cultura xirucaire i els records que l’acompanyen.
La proposta es farà el dissabte 29 d’agost sota la balma de la Mare de la Font, en un entorn que servirà d’escenari per a una sessió pensada per compartir música, records i històries. L’activitat permetrà recuperar cinc cançons de diferents èpoques i estils que han passat a formar part de l’imaginari col·lectiu català: «Abril 74», «Escolta-ho en el vent», «Pol petit», «Puff, el drac màgic» i «Volcans».
La tria dels temes permet recórrer diferents moments i sonoritats, però també entendre com algunes cançons han transcendit el seu temps. Són peces que moltes persones han après i cantat en contextos col·lectius i que han acabat vinculades a records personals i generacionals. El taller planteja recuperar-les no només des de la música, sinó també a través de les històries que hi ha al darrere.
La iniciativa anirà a càrrec d’Anna Camps, Ramon Segués, Elis Colell i Montse Riu, que conduiran la sessió amb la voluntat que els participants puguin cantar, recordar i descobrir aspectes relacionats amb les cançons. La proposta parteix precisament d’aquesta transmissió entre generacions, amb la música com a fil conductor d’una determinada manera de compartir temps i experiències.
El concepte de cultura xirucaire, vinculada a les històriques botes catalanes per anar d'excursió de la marca Xiruca, remet a l’univers de l’excursionisme, l’escoltisme i les activitats educatives i de lleure a la natura, on les cançons han tingut tradicionalment un paper central. La guitarra, les veus i un repertori compartit han estat durant dècades una de les formes de cohesió d’aquestes trobades. El taller de Solsona vol recuperar aquest patrimoni immaterial i tornar-lo a posar en circulació en un format obert a les famílies.
La sessió es farà de set de la tarda a dos quarts de nou del vespre. La inscripció té un preu de 15 euros i les places es poden reservar fins al 22 d’agost. Més que una activitat per aprendre cançons, la proposta es presenta com una oportunitat per recuperar una part de la banda sonora de diverses generacions i comprovar com determinades melodies encara conserven la capacitat de reunir persones al seu voltant.
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