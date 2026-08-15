La Generalitat dona per tancada la reclamació dels veïns pels pisos socials de la Sala Polivalent
La GAIP considera resolta la petició d’informació després que l’Ajuntament de Solsona lliurés als veïns bona part de la documentació reclamada sobre el projecte d’habitatge social del carrer Antoni Gaudí
La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) ha tancat la reclamació presentada per veïns contraris al projecte de construcció d’habitatge social al solar del número 4 del carrer Antoni Gaudí de Solsona, segons ha informat l’emissora municipal Solsona FM. L’organisme de la Generalitat considera que l’Ajuntament ha acabat facilitant la informació que havia estat sol·licitada i, per tant, dona per superat el motiu que havia originat la reclamació.
El conflicte es remunta al mes d’abril, quan els veïns van demanar al consistori diversa documentació del projecte que consideraven essencial. La petició es va formalitzar el 9 d’abril i, davant la manca d’una resposta que consideressin suficient, una persona del grup va presentar posteriorment una reclamació davant la GAIP.
D’acord amb la resolució de l’organisme, l’Ajuntament va respondre el 28 d’abril que estava recopilant la documentació requerida i va plantejar als veïns la celebració d’una reunió de treball per abordar la qüestió. La resposta, però, no va evitar que la reclamació arribés a la Generalitat.
La petició davant la GAIP es va registrar el 20 de maig. L’organisme la va admetre provisionalment a tràmit nou dies més tard i va iniciar els passos per intentar una mediació entre les parts. El 4 de juny, el consistori va proposar diverses dates per celebrar aquesta sessió i, quatre dies després, va comunicar a la GAIP que ja havia fet arribar la informació sol·licitada a la persona reclamant.
El procediment va entrar en la fase final el 19 de juny. La GAIP va traslladar als representants dels veïns la documentació remesa per l’Ajuntament i els va donar un termini de tres dies per manifestar si consideraven que la petició havia quedat resolta. En cas contrari, el procediment hauria continuat.
La resposta dels veïns va arribar el mateix dia. La persona reclamant va comunicar a la Generalitat que havia rebut bona part de la documentació demanada i va acceptar el tancament de la reclamació. Pel que fa a la informació que no havia estat aportada, va assumir que l’Ajuntament no disposava dels estudis i informes que els veïns consideraven necessaris perquè encara no s’havien elaborat.
Amb aquesta resposta, la GAIP considera que la petició d’accés a la informació ha quedat resolta, encara que fora del termini inicialment previst, i dona per finalitzat el procediment. La resolució assenyala que, un cop lliurada la documentació, han desaparegut les discrepàncies que havien justificat la reclamació.
La decisió de la Generalitat tanca així la via administrativa vinculada a la petició d’informació formulada pels veïns, però no entra a valorar el fons del projecte d’habitatge social que ha generat oposició entre residents de l’entorn de la Polivalent.
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