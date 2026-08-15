El Solsonès reobre l’accés a la Ribera Salada
L’accés al Pont del Clop, Inglabaga i Ginebrosa es farà per la carretera de Cirera mentre que el Pla dels Roures mantindrà l’entrada per la zona de Castellar de la Ribera
El Solsonès reobre aquest cap de setmana l’accés a la Ribera Salada, després de les incidències provocades per les pluges dels darrers dies. La mobilitat a la zona quedarà condicionada per l’estat d’alguns camins, de manera que els usuaris hauran de seguir els itineraris habilitats i respectar la senyalització instal·lada.
En concret, l’accés al Pont del Clop, Inglabaga i Ginebrosa es farà únicament per la carretera de Cirera en direcció al Pont del Clop. Aquesta serà la via d’entrada a aquests punts de la Ribera Salada durant el cap de setmana.
El camí que comunica el Pla dels Roures amb el Pont del Clop, en canvi, es mantindrà tallat a causa de les fortes pluges registrades durant la nit. En aquest cas, l’accés al Pla dels Roures s’haurà de fer exclusivament per la zona de Castellar de la Ribera, a través de Querol.
La restricció afecta una de les zones amb més afluència durant els mesos d’estiu, especialment els caps de setmana, quan la Ribera Salada rep visitants que busquen els espais de bany i l’entorn natural del riu. Les indicacions tenen com a objectiu facilitar els desplaçaments i evitar que els vehicles accedeixin als trams afectats per les precipitacions.
Es demana als conductors que circulin amb precaució, especialment als trams on les pluges hagin pogut afectar el ferm, i que respectin tant les indicacions com els talls de circulació. L’accés es mantindrà condicionat a l’evolució de l’estat dels camins i de les vies de la zona.
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