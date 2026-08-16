Un pla millora els camins del Solsonès de les masies, pobles i granges
El Consell Comarcal invertirà 790.306 euros entre l’agost i l’octubre per reparar ferms, millorar el drenatge i reforçar la seguretat de les vies rurals de set municipis
La xarxa de camins rurals del Solsonès afrontarà durant els propers mesos una nova fase d’actuacions per millorar la mobilitat i frenar el deteriorament de les vies que connecten municipis, nuclis, masies i explotacions agrícoles i ramaderes. El Consell Comarcal del Solsonès hi destinarà 790.306,73 euros, amb obres que es concentraran principalment entre els mesos d’agost i octubre i que es faran en coordinació amb els ajuntaments.
La part més important de la inversió correspon a un paquet d’obres de millora i pavimentació amb mescla bituminosa en calent. Els treballs tenen un pressupost de 599.239,84 euros i permetran intervenir en diferents trams de camins de Llobera, Biosca, Torà, Riner, Pinós, la Molsosa i Solsona que presenten deficiències en el ferm.
L’actuació busca recuperar les condicions de circulació dels trams més malmesos i evitar que els desperfectes existents s’agreugin. La pavimentació també ha de permetre allargar la vida útil de les vies i reduir les necessitats de reparacions futures.
En una comarca amb una elevada dispersió de la població, els camins rurals tenen un paper que va més enllà de l’accés a les explotacions. En nombrosos punts del Solsonès són les vies que permeten arribar als habitatges disseminats, connectar petits nuclis i garantir la comunicació amb els municipis i els serveis. El seu estat, per tant, incideix directament en la mobilitat quotidiana d’una part del territori.
El segon gran bloc del programa se centrarà en els problemes relacionats amb l’aigua i l’erosió. El Consell Comarcal preveu construir cunetes de formigó i instal·lar sistemes de protecció de talussos en camins de Llobera, Biosca, la Coma i la Pedra, Guixers i Clariana de Cardener. Aquesta actuació té un pressupost de 191.066,89 euros.
Les noves cunetes permetran canalitzar millor l’aigua de pluja i evitar que l’escorrentia afecti els ferms. Alhora, les mesures de protecció dels talussos han de reduir l’erosió i contribuir a evitar nous despreniments o desperfectes en les vies.
La planificació de les obres respon així a dues necessitats diferents però relacionades: reparar els ferms que ja presenten deficiències i actuar sobre els elements que contribueixen al seu deteriorament. La voluntat del Consell Comarcal és que les intervencions tinguin també un component preventiu i permetin conservar durant més temps les vies que vertebren la xarxa rural.
La inversió arriba en un territori on l’activitat agrícola i ramadera manté una presència important i on una part dels desplaçaments quotidians es fan per aquesta xarxa de camins. L’accés a finques i explotacions, el transport de productes i la comunicació entre nuclis depenen en molts casos d’aquestes vies.
Les actuacions es podran executar gràcies a una ajuda del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i es desplegaran en diferents punts de la comarca durant els propers mesos. El Consell Comarcal defensa que el programa ha de permetre reforçar la seguretat, millorar les condicions de circulació i mantenir la connexió entre els diferents municipis i nuclis rurals del Solsonès.
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