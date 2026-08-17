Una Festa Major accessible per a tothom: Solsona ofereix espais preferents a la plaça
L’Ajuntament obre inscripcions per a la tarima destinada a persones amb mobilitat reduïda o diversitat funcional, amb prioritat per als infants si se supera l’aforament
L’Ajuntament de Solsona habilitarà una tarima accessible a la plaça Major perquè les persones amb mobilitat reduïda o diversitat funcional puguin seguir els ballets tradicionals de la Festa Major en condicions d’accessibilitat. L’espai estarà disponible el dimarts 8 de setembre al migdia i disposarà de vuit places.
La tarima se situarà al costat de l’espai institucional i permetrà seguir de prop una de les celebracions més destacades de la Festa Major de Solsona. En cas que el nombre de sol·licituds superi les places disponibles, l’Ajuntament donarà prioritat als infants, segons ha informat el consistori.
Les persones interessades poden formalitzar la reserva fins al dijous 3 de setembre, a les 13 h, a través de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC). Les inscripcions es poden fer presencialment, per telèfon, al 973 48 00 50, o per correu electrònic, a ajuntament@ajsolsona.cat.
En la sol·licitud cal indicar l’edat de la persona usuària, les dades de contacte i si hi assistirà amb acompanyant. Aquesta informació permetrà organitzar l’accés a la tarima i distribuir les places disponibles.
La iniciativa comptarà també amb la col·laboració de la Creu Roja del Solsonès, que donarà suport a les persones usuàries de cadira de rodes que ho necessitin. L’objectiu és facilitar no només l’accés a l’espai reservat, sinó també el seguiment dels ballets en unes condicions adequades.
Amb aquesta actuació, el consistori manté l’aposta per garantir que els actes centrals de la Festa Major puguin ser seguits pel conjunt de la ciutadania, amb mesures específiques per facilitar la participació de les persones amb mobilitat reduïda o diversitat funcional.
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