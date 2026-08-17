El Govern destina un milió d’euros al Hub Forestal d’Olius per impulsar la bioeconomia
El finançament del Fons Climàtic permetrà desplegar projectes d’R+D+i, proves amb empreses i una estratègia europea contra els grans incendis forestals
El Govern ha aprovat destinar un milió d’euros del Fons Climàtic al projecte de consolidació del Hub Forestal d’Olius, una infraestructura impulsada pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) amb l’objectiu de convertir el sector forestal en un dels motors de la bioeconomia circular i contribuir alhora a la mitigació i adaptació al canvi climàtic.
El finançament correspon a l’any 2026 i permetrà reforçar les instal·lacions i l’activitat del Hub, concebut com un espai de connexió entre la recerca científica i el sector productiu. El projecte vol facilitar que els resultats de la investigació es traslladin a empreses i administracions i acabin generant nous productes, processos i oportunitats econòmiques vinculades als recursos forestals.
Una part dels recursos, 150.000 euros, es destinarà al programa internacional FIRE-RES, centrat en la resiliència davant dels incendis forestals extrems. La iniciativa busca desenvolupar una estratègia integrada de gestió del foc a Europa i combinar la planificació dels paisatges, la participació de les comunitats i noves aplicacions tecnològiques per reduir l’impacte dels grans incendis.
La partida més elevada, de 325.000 euros, es dedicarà a maquinària i instal·lacions d’R+D+i. Altres 300.000 euros serviran per desenvolupar projectes demostratius i proves de concepte amb empreses del sector, mentre que els 225.000 euros restants permetran disposar del personal especialitzat necessari per al funcionament de la infraestructura.
El Hub Forestal planteja la gestió activa dels boscos com una de les eines per afrontar el canvi climàtic. Entre les seves línies de treball hi ha la prevenció dels grans incendis forestals mitjançant la creació de paisatges agroforestals més diversos i resistents davant la sequera. El projecte també aposta per substituir materials amb una elevada petjada de carboni, com el formigó i l’acer, per fusta estructural, i per impulsar la bioenergia i nous bioproductes.
La infraestructura funcionarà també com un laboratori en entorns reals, amb l’objectiu de provar i validar innovacions abans de facilitar-ne l’aplicació a escala industrial. El CTFC preveu treballar amb empreses i administracions en àmbits com el desenvolupament de productes, l’assessorament, la transferència de coneixement i la certificació.
Entre les cadenes de valor que formen part d’aquesta estratègia hi ha la fusta per a la construcció, la química verda, la tòfona, els pinyons i les plantes aromàtiques i medicinals. També s’hi inclouen projectes relacionats amb la biorefineria territorial i la creació de paisatges més resilients.
L’aposta té igualment una dimensió territorial. El CTFC defensa que el desenvolupament de la bioeconomia forestal pot contribuir a generar ocupació qualificada i estable en micropobles i zones rurals i ajudar a fixar població. El Hub preveu incorporar tecnologies com la intel·ligència artificial, els sensors IoT i la indústria 4.0 a les cadenes de valor vinculades al sector forestal.
El milió d’euros d’aquest any se suma al finançament anterior del mateix Fons Climàtic. La Generalitat ja hi havia aportat 2,3 milions d’euros per a la construcció de l’edifici del Hub Forestal d’Olius, fet íntegrament amb fusta catalana i inaugurat l’octubre passat. El mateix fons també ha contribuït amb 1,5 milions d’euros a les obres de millora del Centre de Valorització de la Fusta de Saldes.
Amb aquesta nova aportació, el CTFC reforça el paper d’Olius i del Solsonès com a pol d’innovació forestal, amb la voluntat de convertir els recursos del territori en activitat econòmica i, al mateix temps, reduir la vulnerabilitat dels boscos davant els efectes del canvi climàtic.
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