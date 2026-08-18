Refugis per a ratpenats: bona salut dels boscos
Un projecte europeu amb participació del CTFC de Solsona, busca millorar la capacitat d’adaptació dels boscos del Pirineu al canvi climàtic i estudiar-ne l’estat de conservació posant caixes niu
Un projecte amb participació del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) ha permès instal·lar una nova xarxa de refugis artificials per a ratpenats als boscos pirinencs, amb l’objectiu de compensar la manca de cavitats naturals que aquestes espècies utilitzen per descansar, protegir-se i reproduir-se. L’actuació s’ha desenvolupat en el marc del programa europeu LIFE UNCINATA, dedicat a la protecció i restauració dels boscos de pi negre del Pirineu.
La nova xarxa de caixes està destinada a tres espècies de ratpenats forestals: el rater de bigotis gros, l’orellut daurat i el ratpenat de bosc europeu. Els refugis artificials ofereixen nous espais perquè aquestes espècies puguin completar el seu cicle vital en uns boscos on la disponibilitat de cavitats naturals pot ser limitada.
L’actuació també permetrà obtenir informació sobre l’estat dels ecosistemes forestals. Els ratpenats són considerats indicadors de la salut dels boscos i contribueixen al control de les poblacions d’insectes. Ara començarà una fase de seguiment de les caixes per determinar quines són ocupades, quines espècies les utilitzen i en quines condicions, unes dades que serviran per valorar l’eficàcia de la iniciativa i orientar futures actuacions de conservació.
El LIFE UNCINATA té com a objectiu restaurar les dinàmiques naturals dels boscos de pi negre i millorar l’equilibri funcional de les comunitats que hi viuen. El projecte treballa també per incrementar la resistència d’aquest hàbitat davant del canvi climàtic i de les pressions que l’afecten, entre les quals hi ha els incendis, les sequeres i la sobrefreqüentació.
La iniciativa se centra especialment en l’Hàbitat d’Interès Comunitari 9430, corresponent als boscos montans i subalpins de Pinus uncinata sobre substrats guixencs o calcaris. Les actuacions directes de conservació es desenvolupen en sis Zones d’Especial Conservació, que en conjunt contenen més de la meitat d’aquest hàbitat als Pirineus.
Els estudis desenvolupats en el marc del programa contribuiran a avaluar l’estat de conservació dels boscos de pi negre a escala pirinenca, d’acord amb l’article 17 de la Directiva Hàbitats. El projecte també contribueix al desenvolupament i la gestió de la xarxa Natura 2000 i als objectius de l’Estratègia Europea per a la Biodiversitat 2030.
El LIFE UNCINATA és un projecte de la Unió Europea del programa LIFE Nature & Biodiversity i té una durada de cinc anys, fins al desembre del 2027. La instal·lació dels refugis per als ratpenats constitueix una de les actuacions de conservació del programa per reforçar la biodiversitat i obtenir dades sobre l’evolució dels boscos de pi negre del Pirineu.
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