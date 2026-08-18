Veïns de Sant Llorenç de Morunys es manifesten per una millora del servei mèdic
En un manifest, el Casal L'estaca coordina una reclamació per recuperar pediatria i llevadoria, garantir la substitució de la metgessa i resoldre les incidències telefòniques i informàtiques del consultori
Els veïns de Sant Llorenç de Morunys han fet una passa endavant en les reclamacions per millorar l’atenció sanitària al municipi i un centenar de manifestants s’han concentrat davant del consultori local per reivindicar un servei estable i amb cobertura suficient. La mobilització, coordinada pel Casal l’Estaca, ha servit també per presentar i llegir un manifest i activar una recollida de signatures per reclamar la recuperació dels serveis i la resolució de les mancances que afecten el centre.
El manifest alerta que la situació de l’atenció sanitària al consultori és «insostenible» i recorda que el centre dona cobertura a tota la Vall de Lord, una zona allunyada dels equipaments sanitaris de referència. Segons el document, l’Hospital de Berga es troba a uns 45 minuts en cotxe de mitjana i el Centre Sanitari del Solsonès, a uns 30 minuts.
Els promotors de la mobilització assenyalen que en els darrers anys s’han anat perdent serveis que abans es prestaven al consultori, entre els quals pediatria i llevadoria, fet que obliga els veïns a desplaçar-se fora de la vall. També denuncien que la manca de cobertura de baixes i permisos altera l’atenció als usuaris i provoca que algunes persones hagin d’esperar hores per ser ateses quan el metge o la metgessa titular no hi és.
El manifest posa el focus també en les incidències informàtiques i telefòniques, que, segons els veïns, han dificultat en diferents ocasions l’atenció i la gestió del consultori. Davant d’aquesta situació, reclamen garantir la cobertura i la substitució de la metgessa en qualsevol absència o jornada incompleta i que els usuaris siguin avisats amb antelació quan hi hagi canvis o anul·lacions de visites.
Entre les demandes concretes hi ha també recuperar el servei de pediatria una vegada al mes i el servei de llevadoria amb la mateixa periodicitat, així com resoldre amb urgència els problemes informàtics i de telefonia que afecten el funcionament del centre.
Els veïns consideren que l’atenció sanitària és un dret universal i alerten que la situació del consultori s’emmarca en un context més ampli de pèrdua de serveis a la comarca. El manifest reclama que es restableixin «tots els serveis sanitaris» i que es millori la gestió del consultori de Sant Llorenç de Morunys per garantir una assistència digna, continuada i accessible a tota la Vall de Lord.
La concentració i la recollida de signatures representen així un nou pas en les reivindicacions veïnals, que busquen traslladar a l’administració la necessitat de garantir una atenció sanitària estable en una zona que, per la seva ubicació, té una dependència especial del consultori local.
La versió del Centre Sanitari
La setmana passada, el Centre Sanitari del Solsonès va atribuir les dificultats per garantir la cobertura completa del consultori de Sant Llorenç de Morunys a la manca de professionals sanitaris, una situació que afecta altres equipaments del territori. Quan la metgessa titular no hi és, el centre assegura que actualment només pot cobrir-ne parcialment l’horari amb un professional que es desplaça des de Solsona.
Fonts del centre sanitari expliquen que es fan «tot allò que tenen a l’abast» per donar resposta a les incidències que es produeixen i asseguren que l’atenció sanitària està garantida al municipi. La cobertura de la consulta ordinària, però, queda condicionada a la disponibilitat de professionals per assumir les absències de la titular.
El Centre Sanitari del Solsonès recorda que l’atenció no es limita a l’horari habitual del consultori. A les tardes i nits hi ha servei mèdic i d’infermeria amb dues persones de guàrdia que, quan és necessari, es desplacen als domicilis dels pacients que ho requereixen.
La resposta del centre arriba en paral·lel a les reivindicacions veïnals per millorar l’atenció sanitària a Sant Llorenç de Morunys i recuperar serveis com pediatria i llevadoria. Els promotors de la mobilització també han denunciat problemes relacionats amb la cobertura de baixes i permisos, així com incidències en els sistemes informàtics i telefònics del consultori.
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