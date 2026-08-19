Els veïns de Castellar de la Ribera gaudeixen de la seva Festa Major amb àpats compartits
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Regió7
Castellar de la Ribera
Castellar de la Ribera va viure la seva Festa Major el dissabte 15 d’agost, coincidint amb el dia de la Mare de Déu, amb àpats compartits i un fort sentiment de comunitat entre els veïns. Com és tradició, el vespre del dia abans es fa el «sopar de cistella», en què cadascú porta el seu menjar i, plegats, gaudeixen d’una bona vetllada a la plaça de Sant Pere. Tot i això, la pluja va obligar a traslladar-lo al local social. Dissabte al matí es va oficiar la missa i, tot seguit, es va oferir un refrigeri als presents. Alguns dels participants van aprofitar per visitar el Museu de l’Escola Rural.
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