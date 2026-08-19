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Penya Barcelonista de Solsona i Comarca: nova junta i retrobada social

La nova junta, encapçalada per Gerard Vilanova, assumeix la gestió de l’entitat, que trasllada la seva seu al Bar Castell i estrena etapa amb l’11è Campionat de Botifarra

Els membres de la Penya Barcelonista de Solsona i Comarca

Els membres de la Penya Barcelonista de Solsona i Comarca / PBSC

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Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona

La Penya Barcelonista Solsona i Comarca ha renovat la seva junta directiva en el marc de l’Assemblea Anual de Socis, en què es van aprovar per unanimitat tots els punts de l’ordre del dia. La reunió també va servir per repassar les activitats desenvolupades durant el darrer exercici i presentar l’estat de comptes de l’entitat.

Gerard Vilanova assumeix la presidència de la penya, en una nova junta en què l’acompanyaran Roger Serra, com a secretari, i Lluís Quesada, com a tresorer. La resta de l’equip directiu està integrat per Albert Areste, Robert Tripiana, David Rodríguez, Aitor Colell, Sergi Montraveta, Jordi Balletbó, Jordi Sendarrubias, Ramon Malé, Cesar García i Xavier Viladrich.

L’assemblea també va servir per reconèixer la tasca desenvolupada per Jordi Sendarrubias, que deixa la presidència després d’anys al capdavant de l’entitat. Els socis també van agrair la feina de Pep Bonvehí, que deixa la junta després d’haver-ne format part durant diversos anys.

Un dels primers anuncis de la nova junta ha estat el canvi de seu de la Penya Barcelonista Solsona i Comarca. A partir d’aquesta temporada, l’entitat establirà el seu punt de trobada al Bar Castell, que passarà a acollir l’activitat de la penya durant la nova etapa.

Precisament, el nou espai serà aquest dissabte l’escenari de l’onzè Campionat de Botifarra de la Penya Barcelonista Solsona i Comarca, una de les activitats habituals de l’entitat. El torneig es disputarà dissabte 22 d’agost al Bar Castell i estarà limitat a 16 parelles. La inscripció té un preu de deu euros per parella i es pot formalitzar fins divendres 21 d’agost a les sis de la tarda al Bar Olius.

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El campionat preveu premis per als tres primers classificats i obsequis del FC Barcelona per a tots els participants. L’organització espera mantenir l’ambient de les edicions anteriors i convertir la trobada en una de les primeres activitats de la penya en aquesta nova etapa amb el Bar Castell com a seu.

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