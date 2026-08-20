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Biblioteca de Solsona als infants: a l'estiu s'ha de continuar llegint

La Carles Morató converteix el saló de les Homilies d’Organyà en un espai d’exploració per als nens durant els mesos de juliol i agost

Una activitat amb infants a la biblioteca

Una activitat amb infants a la biblioteca / ARXIU PARTICULAR

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Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona

La Biblioteca Carles Morató de Solsona s’ha proposat que l’arribada de les vacances no suposi una pausa en els hàbits lectors dels infants i ha posat en marxa Un estiu monstruós, una activitat adreçada a l’alumnat de primària que planteja la lectura com un joc i una experiència per descobrir. La iniciativa combina literatura, creativitat i jocs de taula amb l’objectiu de mantenir el contacte amb els llibres durant els mesos d’estiu.

La proposta pren com a fil conductor els monstres, personatges que han format part de la literatura des de temps antics i que serveixen per acostar els infants a obres i protagonistes de ficció. Durant els mesos de juliol i agost, el saló de les Homilies d’Organyà es converteix en el cau d’aquests personatges, amb diferents espais pensats perquè els participants hi puguin anar avançant al seu ritme.

La biblioteca lliura a cada infant inscrit un llibreta de ruta que serveix de guia per explorar els diferents racons i completar les activitats proposades. El recorregut inclou un racó per pintar, un per imaginar, un per reflexionar, un per llegir, un per crear i un per jugar. D’aquesta manera, la iniciativa amplia la lectura més enllà del fet d’obrir un llibre i incorpora activitats artístiques, d’escriptura, reflexió i entreteniment.

El projecte també vol donar a conèixer personatges de ficció de la literatura, descobrir obres destacades i estimular la creativitat literària i artística dels infants. Al mateix temps, incorpora els jocs de taula com una altra via d’aproximació a la cultura i a les activitats compartides durant el període de vacances.

La proposta té també un component de reconeixement a la participació. Entre tots els infants que hagin completat el recorregut pels diferents racons i hagin fet les activitats plantejades, la biblioteca sortejarà diversos premis: llibres, un joc de taula i una subscripció anual a una revista.

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Amb Un estiu monstruós, la Biblioteca Carles Morató planteja així una activitat que busca mantenir els infants vinculats a la lectura durant les vacances a través d’un format participatiu i lúdic, convertint l’espai bibliotecari en un lloc per llegir, crear, imaginar i jugar.

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