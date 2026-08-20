Una tarda per descobrir la roureda dels Quadrells a través de la gastronomia
Territori de Masies proposa el 26 d’agost una visita a l’entorn natural de la Molsosa seguida d’un berenar amb productes elaborats a l'entorn
La roureda dels Quadrells, a la Molsosa, serà l’escenari el pròxim 26 d’agost d’una nova activitat del programa Tasta Territori 2026, una proposta de Territori de Masies que combina el coneixement del patrimoni amb la gastronomia i la cultura popular. La jornada, titulada «Gastronomia i patrimoni als capvespres d’estiu», començarà a dos quarts de set de la tarda i permetrà als participants descobrir aquest espai natural i l’Orri dels Èns.
L’activitat començarà amb una acollida i visita guiada a càrrec d’Orri dels Èns. Posteriorment, a les vuit del vespre, està prevista una visita al bosc de l’Orri dels Èns, una de les propostes que l’organització incorpora al recorregut per posar en valor els elements patrimonials i naturals d’aquest entorn del Solsonès.
La proposta continuarà amb un berenar amb tomàquet a la roureda dels Quadrells, en què els participants podran tastar pa elaborat amb farina ecològica i amb ingredients procedents de productors del territori. El menú inclou pa amb tomàquet, farina ecològica i embotits de l’Antiga Casa Magí d’Adés, formatges de La Fornateria del Miracle, suc de poma i sidra de Biolord Coop. D’aquesta manera, l’activitat vincula la descoberta de l’espai amb una selecció de productes elaborats a diferents punts del territori.
La roureda dels Quadrells constitueix un dels elements naturals que protagonitzen aquesta edició de Tasta Territori. El programa planteja aquestes trobades com una manera d’apropar els participants al patrimoni del territori coincidint amb els capvespres d’estiu, i ho fa a través d’un format que combina passejada, explicacions sobre l’entorn i degustació de productes locals.
L’organització ha fixat en set euros el preu de l’activitat, mentre que les persones sòcies de Territori de Masies disposen d’un preu reduït de cinc euros. Les places són limitades i les inscripcions es poden formalitzar fins al dilluns 25 d’agost. La proposta compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Molsosa i l’Associació Cultural dels Quadrells, així com amb el suport de diverses administracions i organismes vinculats al territori.
La cita del dia 26 donarà continuïtat al cicle Tasta Territori 2026, que aquest estiu ha plantejat diferents activitats per acostar el patrimoni rural i els productes alimentaris del Solsonès als participants. La proposta de la Molsosa manté aquest plantejament i situa el paisatge, els espais naturals i la producció alimentària local com els elements centrals d’una tarda d’estiu.
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