Una banda punk de culte que torna: Séptimo A anuncia concert a Solsona
Vuit anys després de deixar-ho, el grup solsoní i cardoní actuarà el 29 d’agost a la festa del bar El Castell en el desè aniversari de la publicació de l'àlbum Mundo Normal
Vuit anys després d’haver deixat els escenaris, Séptimo A tornarà a actuar en directe. La banda, formada per músics de Solsona i Cardona, es retrobarà amb el públic el proper 29 d’agost durant la festa del Bar Castell, on serà el cap de cartell de la vetllada.
El retorn arriba coincidint amb el desè aniversari de Mundo Normal, el disc publicat pel grup que va consolidar la seva proposta musical. La formació recuperarà així part del repertori que l’havia acompanyat durant els anys d’activitat i que havia convertit les seves actuacions en habituals de les nits de festa de la comarca.
Séptimo A va construir la seva proposta a partir d’una combinació d’ska melòdic, ritmes festius i rock, amb una sonoritat marcada per les seves arrels i per una manera pròpia d’entendre la música en directe. El grup havia deixat els escenaris ara fa vuit anys, però el vincle entre els músics i el seu públic es manté amb aquest retorn puntual.
La cita del 29 d’agost portarà per lema «És l’hora d’anar-hi» i reunirà diverses propostes musicals. La nit també comptarà amb les actuacions de Pascual i els Desnatats i Asuntos Serios, mentre que PD Unknown assumirà el tram final de la festa.
La reaparició de Séptimo A tindrà així un doble component de retrobament: el dels músics amb els escenaris i el del grup amb un públic que feia vuit anys que no els podia escoltar en directe. Una actuació puntual que permetrà recuperar durant una nit les cançons de la formació solsonina i cardonina.
Banda local de culte
Abans de convertir les seves pròpies cançons en el centre del repertori, Séptimo A va recórrer els escenaris catalans a través de les versions. La formació solsonina va començar temptejant el terreny amb un repertori que incloïa temes de Boikot, Skalariak i clàssics de Los Rodríguez, una etapa que li va permetre acumular hores de directe i anar definint una proposta pròpia.
La revista Enderrock, en un article publicat el febrer de 2016 amb motiu de la presentació del primer disc del grup, explicava aquest procés de pas de les versions a la composició pròpia. Séptimo A estava format aleshores per un octet de músics de comarques i definia la seva proposta a partir de l’ska rocker amb elements de punk.
Aquell recorregut va desembocar en Mundo normal, el primer treball discogràfic de la banda, autoeditat el 2016. El disc, publicat l’1 de març d’aquell any, reunia onze cançons en català i castellà i buscava traslladar al registre discogràfic l’energia dels seus concerts.
«Hem anat a buscar l’adrenalina que hi ha als nostres concerts», explicava el guitarrista Marcel Riu a Enderrock, que definia el resultat com un disc pensat per mantenir el caràcter festiu que havia acompanyat el grup durant els seus primers anys.
La cançó que donava nom al disc servia també per presentar l’ideari de Séptimo A. Mundo normal plantejava una mirada crítica sobre aquelles coses que sovint es consideren normals simplement perquè han estat assumides com a tals. El grup convertia aquesta idea en el fil conductor del disc i del videoclip que va avançar-ne la publicació.
En aquella entrevista, Riu explicava que les cançons parlaven de les inquietuds, els vicis i els defectes dels integrants del grup, però també de les coses que volien canviar. El repertori combinava moments de reivindicació amb cançons d’amor i reflexions sobre la manera de veure i viure el món.
La gravació de Mundo normal va anar a càrrec del productor David Rosell, vinculat a Dept. i Brams, que va enregistrar el treball al seu estudi de Can Pardaler. La formació també va comptar amb l’assessorament de Ricard Puigdomènech, relacionat amb Loquillo i Strombers, i Marc Martínez, de Strombers.
El disc es va posar a disposició del públic en descàrrega gratuïta i la seva presentació en directe es va programar per al 15 d’abril de 2016 a la sala Stroika de Manresa. Aquell moment marcava un canvi en la trajectòria de Séptimo A: després d’anys de versions i actuacions, el grup disposava finalment d’un repertori propi amb què explicar la seva manera d’entendre la música.
Deu anys després de la publicació de Mundo normal, el retorn anunciat de Séptimo A als escenaris recupera precisament una etapa en què la banda va consolidar la seva identitat musical i va convertir aquella experiència acumulada als directes en un repertori propi.
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