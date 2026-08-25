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Pinzells i càmeres a punt: una Festa Major de Solsona a vista d'artista

L’Ajuntament convoca concurs de pintura i fotografia per captar les activitats de la festa i els dota amb 2.100 euros en premis

La fotograrfia guanyadora en el concurs de l'any passat

La fotograrfia guanyadora en el concurs de l'any passat / ANTONI CHAPARRO

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Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona

La Festa Major de Solsona tornarà a convertir els carrers i els actes festius en motiu d’inspiració artística amb els concursos de pintura ràpida i fotografia que organitza l’Ajuntament. La regidoria de Cultura repartirà 2.100 euros en premis entre les millors obres dels dos certàmens, que arriben enguany a la 45a edició en el cas de la pintura i a l’11a en el de fotografia.

El Concurs de pintura ràpida es concentrarà enguany en una sola jornada, el 10 de setembre, a partir de les 9 del matí. Els participants hauran de pintar al llarg del matí un espai, un racó o un element de Solsona i lliurar l’obra a l’Ajuntament abans de dos quarts de dues. Les bases es mantenen pràcticament iguals que en les darreres edicions.

El primer premi està dotat amb 600 euros, el segon amb 500 i el tercer amb 350. En l’edició de l’any passat s’hi van presentar 13 obres, i els premis van ser per a Abel Florido, Julio Garcia Iglesias i Yolanda Urango.

El certamen planteja descobrir una ciutat diferent a través de la pintura, posant el focus en racons, perspectives, llums o detalls que poden passar desapercebuts en el dia a dia.

Abel Florido 1r premi pintura de l'any passat

Abel Florido 1r premi pintura de l'any passat / AS

La fotografia, per la seva banda, permetrà captar la Festa Major des de qualsevol perspectiva personal. L’11è Concurs de fotografia estarà obert a totes les persones aficionades a aquesta disciplina i admetrà imatges relacionades amb la celebració. Les fotografies es podran lliurar fins al 15 de setembre a les 14 h.

El primer premi fotogràfic serà de 300 euros i el segon, de 200. El concurs també incorpora una categoria infantil per a menors de 14 anys, dotada amb 150 euros per a la millor fotografia. L’any passat, el primer premi va ser per a Antoni Chaparro per la imatge «Catitomba», mentre que Damià Bonsfills va obtenir el segon guardó.

Les obres es podran veure a la biblioteca

Una selecció que, en aquest cas, inclourà totes les obres presentades, es podrà veure posteriorment al saló de les Homilies d’Organyà de la biblioteca Carles Morató. L’exposició obrirà del 21 de setembre al 3 d’octubre i permetrà reunir en un mateix espai les diferents maneres de representar Solsona i la seva festa.

El lliurament dels premis es farà el 18 de setembre a les 20 h a la sala de plens de l’Ajuntament. Les bases dels dos concursos es poden consultar al web municipal.

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Amb aquestes dues convocatòries, Solsona manté dues cites vinculades a la Festa Major que conviden a mirar la ciutat des de perspectives diferents: la pintura ràpida, amb la immediatesa d’una obra feta durant un matí, i la fotografia, amb la possibilitat de retenir en una imatge un instant concret de la celebració.

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