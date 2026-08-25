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El Zoo del Pirineu convoca les seves «Ànimes Salvatges» i fa una crida per ser més socis

La trobada anual es faà el 19 de setembre i reunirà els socis del refugi en una jornada amb activitats exclusives i visita guiada

La trobada d'Ànimes Salvatges de l'any passat

La trobada d'Ànimes Salvatges de l'any passat / ZOO DEL PIRINEU

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Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona

El Zoo del Pirineu celebrarà el pròxim 19 de setembre la trobada anual d’«Ànimes Salvatges», una jornada reservada a les persones que formen part de la comunitat de col·laboradors de l’equipament. La cita servirà per agrair el suport dels socis i padrins, presentar els projectes desenvolupats i compartir una jornada amb altres persones vinculades al refugi.

Les «Ànimes Salvatges» són la comunitat que agrupa les persones que donen suport al Zoo del Pirineu com a socis, sòcies, padrins i padrines. El seu suport contribueix als rescats i a la cura dels animals que viuen al refugi. En el cas dels padrins, l’apadrinament permet contribuir directament a les despeses d’alimentació, atenció veterinària, instal·lacions i benestar dels animals.

Aquesta comunitat disposa, a més, d’activitats reservades als seus membres, com la trobada anual, les jornades de voluntariat i altres propostes vinculades al funcionament del refugi. L’entitat planteja aquestes jornades com una manera de mostrar als col·laboradors l’impacte del seu suport i permetre’ls conèixer més de prop la tasca que es desenvolupa amb els animals.

La jornada del 19 de setembre començarà a les 10 del matí amb una benvinguda i un esmorzar. A les 10.45 h es presentaran les novetats i els projectes del Zoo del Pirineu, mentre que a les 11 h començarà una visita guiada exclusiva per als participants, acompanyada d’una gimcana.

A les 13 h està prevista una exhibició de vol d’aus rapinyaires i, mitja hora més tard, la fotografia de grup i el lliurament dels premis de la gimcana. La part oficial acabarà a les 14 h, tot i que els participants que ho vulguin podran continuar la jornada amb un dinar de germanor fins a les 16.30 h.

La participació és gratuïta per als socis, sòcies, padrins i padrines, mentre que els acompanyants han d’abonar 10 euros. El dinar té un cost addicional de 20 euros per persona. Les places són limitades i cal fer una inscripció prèvia.

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Amb aquesta convocatòria, el Zoo del Pirineu torna a posar en valor el paper de la seva comunitat de col·laboradors, que també pot participar en jornades de voluntariat en què es duen a terme actuacions relacionades amb la conservació de l’entorn i la fauna.

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