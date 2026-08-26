Caçats amb una autocaravana robada a la C-55 després d’assaltar diverses naus industrials de Solsona
Els Mossos han detingut quatre homes relacionats amb tres robatoris amb força
Els fets van ocórrer la matinada del 20 d’agost al polígon Vinya del Teuler
ACN
Els Mossos d’Esquadra van detenir el 21 d’agost quatre homes, d’entre 20 i 52 anys, acusats de tres delictes de robatori amb força, un de danys i un a l’interior d’un vehicle, a Solsona (Solsonès). Els fets passar la matinada del 20 d’agost després que els autors accedissin, forçant les portes, a diferents naus del polígon industrial Vinya del Teuler, entre les quals una empresa de paqueteria i la deixalleria municipal. Aquella nit també es va denunciar un robatori en una autocaravana aparcada en una de les naus. Després, els agents van interceptar el vehicle on viatjaven els sospitosos a la C-55 i hi van localitzar eines utilitzades en robatoris, documentació vinculada als objectes sostrets i un telèfon mòbil denunciat com a robat.
Les dotacions policials es van presentar al polígon la Vinya del Teuler després de rebre un avís al 112 i durant la inspecció van trobar una gran quantitat de cartons i embolcalls de paqueteria escampats en un camp proper a la zona. La majoria dels paquets, però, estaven buits i no se’n sap el contingut.
Els quatre detinguts van passar el 22 d’agost a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Solsona. Els Mossos d’Esquadra no descarten que estiguin relacionats amb altres fets similars.