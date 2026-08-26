Els contes fan barri i guanyen públic a Solsona
La sisena edició de Freqüència de barri ha reunit més de 80 persones de mitjana en cinc sessions i ha superat el centenar d’assistents en algunes jornades
Els contes han tornat a ocupar els carrers i els barris de Solsona aquest estiu amb una nova edició de Freqüència de barri, la programació de rondalles impulsada pels Serveis Socials de l’Ajuntament i la Biblioteca Carles Morató. La sisena edició ha reunit una mitjana de més de 80 persones entre infants i adults en cadascuna de les cinc sessions, celebrades durant els divendres de juliol, i en algunes jornades ha superat el centenar d’assistents.
La regidora de Drets Socials, Maria Moumen, ha lliurat aquesta setmana els premis del sorteig entre els infants que han participat en el conjunt de la programació. Les guanyadores han estat Marwa Alaoui Kaiana, d’11 anys, i Anna Cases Santaulària, de 5 anys.
Moumen ha definit Freqüència de barri com una iniciativa «plenament consolidada» i ha destacat la resposta que ha tingut aquesta edició. El programa ha portat els contes a diferents espais de la ciutat amb sessions gratuïtes a càrrec de rondallaires.
Cinc divendres de rondalles
La proposta ha programat cinc sessions durant les tardes dels divendres de juliol, en diferents punts de Solsona. L’objectiu ha estat apropar la narració oral i la lectura als infants i les seves famílies, alhora que s’ha descentralitzat l’activitat cultural habitual.
«És una iniciativa que ens permet fomentar l’hàbit lector entre el públic familiar i, alhora, el fet que cada setmana ens desplacem a un indret diferent genera moviment entre veïnats i contribueix a fer ciutat més enllà dels espais que habitualment associem a l’oferta cultural», ha assenyalat la regidora.
La participació registrada aquest estiu ha refermat el pes de la proposta dins del calendari d’activitats familiars de Solsona. L’assistència mitjana ha superat les 80 persones per sessió i algunes de les convocatòries han reunit més d’un centenar d’infants i adults. La programació també ha mantingut el sistema de passaport de rondalles que s’havia utilitzat en edicions anteriors. Els infants participants rebien un passaport que es segellava després de cada sessió i els que completaven almenys tres jornades entraven en el sorteig de dos obsequis.
El premi per a Marwa Alaoui Kaiana ha estat una entrada familiar al parc d’atraccions Tibidabo, mentre que Anna Cases Santaulàriaa ha rebut un lot de llibres.
Amb sis edicions, Freqüència de barri ha mantingut una proposta que combina lectura, narració oral i participació familiar i que trasllada les activitats culturals a diferents zones de Solsona durant els mesos d’estiu.
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