El futbol sala torna a Solsona per recordar Quim Sala
El pavelló municipal d’esports acollirà el 20 de setembre la fase decisiva d’un torneig que reuneix els millors equips de futbol sala de la demarcació de Lleida
El Memorial Quim Sala tornarà a Solsona amb motiu de la final de la novena edició, que se celebrarà el 20 de setembre al pavelló municipal d’esports, en uns horaris encara pendents de concretar. La competició reunirà els vuit equips millor classificats de la delegació de Lleida en les categories cadet, juvenil, sènior i sènior femení.
La presentació de la jornada s’ha fet aquest dimarts a l’Ajuntament de Solsona, amb la presència de la família de Quim Sala Calvo, que va morir el 2018. L’acte ha comptat amb la participació del regidor d’Esports, Joan Parcerisa; el delegat de Lleida de la Federació Catalana de Futbol, Valentí Cunill; el representant de la junta directiva de la Federació Xavier Alís, i el president del Futbol Sala Solsona, Eliseu Ribalta.
Parcerisa ha definit el retorn del Memorial a Solsona com «un acte de justícia esportiva» i ha reivindicat el paper de Sala en el naixement i la consolidació del futbol sala a la ciutat. Ribalta, per la seva banda, ha expressat la satisfacció del club per recuperar una cita que ha definit com una oportunitat perquè el Memorial «sigui una festa com es mereix la feina que va fer en Quim».
Alís ha explicat que, tot i el caràcter itinerant de la competició, la Federació preveu que cada determinades edicions la final torni a la població natal de l’homenatjat. El dirigent federatiu ha recordat Sala com una figura «molt recordada i estimada» dins la Federació i n’ha reivindicat l’aportació al futbol sala de Solsona, de la delegació de Lleida i del conjunt de Catalunya.
La jornada del 20 de setembre combinarà, així, la disputa pels títols de les diferents categories amb el record a Sala, una figura vinculada al desenvolupament del futbol sala a Solsona. La final permetrà que el pavelló municipal recuperi una competició que manté viu el seu llegat dins d’aquest esport.
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