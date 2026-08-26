Passió pels llibres a Solsona: quinze clubs de lectura
La Biblioteca Carles Morató amplia els clubs de lectura amb les inscripcions que ja estan obertes per a una programació que incorpora Violeta Caballol als clubs infantils i juvenils i desdobla el d’àlbums il·lustrats
La Biblioteca Carles Morató de Solsona ja ha obert les inscripcions als clubs de lectura del nou curs, que començarà durant el mes d’octubre amb una oferta de 15 grups pensats per a diferents edats i interessos. La programació manté quatre propostes infantils i juvenils i amplia les opcions per al públic adult, amb diversos gèneres i formats literaris.
Una de les principals novetats serà la incorporació de la mediadora literària i bibliotecària escolar Violeta Caballol, que conduirà els clubs adreçats als infants i als joves. Els grups es distribuiran per franges d’edat per adaptar les lectures i les activitats als diferents nivells.
La biblioteca també ha decidit desdoblar el club d’àlbums il·lustrats, que aquest curs tindrà dos grups, un els dimarts i un altre els dijous. La mesura respon a l’elevada demanda que ha tingut aquesta proposta en edicions anteriors.
En l’àmbit infantil, el club familiar està destinat a infants de 3 a 6 anys i mantindrà una periodicitat trimestral en format d’Hora del conte. Els clubs Grimm, per a alumnes de 2n i 3r de primària, i Dahl, per als de 4t, 5è i 6è, es reuniran mensualment, igual que el club juvenil, adreçat a estudiants de 1r i 2n d’ESO.
Per als adults, l’oferta inclou els dos grups d’àlbum il·lustrat, el club de narrativa, Lletres que couen, el club de dones, els espais de poesia i novel·la negra, el club de lectura en italià, el de lectura fàcil en català i el club de ràdio. La programació es completa amb el club de la gent gran, les inscripcions del qual es coordinen des dels serveis socials, i el club d’escriptura, conduït per Carme González.
Els diferents espais mantenen els seus dinamitzadors. Muntsa Muñoz conduirà Lletres que couen; M. Dolors Guàrdia, el club de dones; Xavier Serrahima, els de poesia i novel·la negra; Michela Tagliavini, el d’italià; Oriol Vaqué, del Servei Comarcal de Català, el de lectura fàcil en català, i Roser Clotet i Ester Barniol, el club de ràdio.
Durant el curs passat, els clubs de lectura de la biblioteca van reunir unes 160 persones. L’equipament considera aquesta activitat una eina per fomentar l’hàbit lector entre el conjunt de la població i, especialment, entre infants i joves, en el marc del programa de Municipi lector.
Les inscripcions ja es poden formalitzar presencialment a la Biblioteca Carles Morató o mitjançant el formulari en línia habilitat per a la programació.
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