Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Sor Lucía a UcraïnaIncendi a CollserolaEric AlayaTornada a l'escolaKids&Us ManresaColònia de rates
instagramlinkedin

Solsona ja pensa en el Carnaval 2027

El Museu de Solsona i el Carnaval posen en marxa un concurs de vídeos que permet guanyar dos abonaments per a l’edició de l'any que ve

Un jove retarata patrimoni del Museu de Solsona per promoure el concurs

Un jove retarata patrimoni del Museu de Solsona per promoure el concurs / MUSEU DE SOLSONA

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona

A Solsona, el Carnaval es comença a preparar molt abans que arribin les dates de la festa. El Museu de Solsona i el Carnaval de Solsona han posat en marxa una proposta que convida a mirar el patrimoni de la ciutat amb una altra perspectiva i que té com a premi dos abonaments per al Carnaval de Solsona 2027.

El concurs proposa als participants fer un «Color Hunting», una activitat que consisteix a recórrer el Museu de Solsona a la recerca d’elements, objectes o detalls d’un determinat color i enregistrar el recorregut en vídeo. El resultat s’haurà de publicar en format reel a Instagram o TikTok.

La iniciativa, coordinada amb el Museu de Solsona, vol establir un vincle entre el patrimoni i una de les celebracions més identificatives de la ciutat. La proposta convida a descobrir les col·leccions del museu des d’una mirada més visual i vinculada als formats habituals de les xarxes socials.

Entre tots els vídeos presentats, l’organització en seleccionarà un de guanyador. El seu autor rebrà dos abonaments per al Carnaval de Solsona 2027, que permetran assistir als actes de la festa durant l’edició de l’any vinent.

Per participar-hi cal seguir a Instagram els comptes del Museu de Solsona i del Carnaval de Solsona i publicar el vídeo dins del termini establert. Els participants tenen temps fins al 31 de desembre per presentar les seves propostes i el vídeo guanyador s’anunciarà l’1 de gener.

La convocatòria incorpora també un incentiu per als joves de la comarca. Les persones que disposin del carnet Solsonès Jove poden accedir gratuïtament al Museu de Solsona.

Notícies relacionades

La proposta converteix així una visita al museu en el primer pas cap al Carnaval de l’any vinent. Encara falten mesos perquè Solsona torni a omplir-se de comparses, disfresses i actes carnavalescos, però el compte enrere ja ha començat a través d’un concurs que combina patrimoni, xarxes socials i Carnaval.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mor Toni Gallardo, bateria de Sant Joan de Vilatorrada i professor a l'escola de música a Sallent
  2. Mor el pilot Jesús López després d’un accident a la Pujada a Taboadela, a Ourense
  3. La Vuelta aparta la creadora de contingut de Sant Fruitós Erola Jons dels ciclistes després de la polèmica del primer dia
  4. Polèmica a la Vuelta a Espanya per la intervenció de la influenciadora Erola Jons, de Sant Fruitós de Bages
  5. Un Barça més berguedà que mai: el triplet de Berga al FC Barcelona
  6. Aurelio Rojas, cardiòleg: 'Si tens palpitacions o taquicàrdia, has de prendre aquests tres aliments
  7. Les «staycations», o com passar les vacances a la teva ciutat: «Me’n vaig a un hotel amb piscina i aire condicionat, i ni tan malament»
  8. Ramón Vallés (60 anys), pilot d’avió d'Igualada: «Quan una persona porta 20 hores treballant no pot oferir la mateixa qualitat que oferia a la primera hora»

Solsona ja pensa en el Carnaval 2027

Solsona ja pensa en el Carnaval 2027

El jove de Santpedor que ha obert un bar per tornar a fer poble: "Volia que el municipi tornés a tenir un punt de trobada"

El jove de Santpedor que ha obert un bar per tornar a fer poble: "Volia que el municipi tornés a tenir un punt de trobada"

L’art i la literatura qüestionen el poder al Casino

L’art i la literatura qüestionen el poder al Casino

L'Edifici del Coneixement de Manresa ja treu el cap

L'Edifici del Coneixement de Manresa ja treu el cap

David Cols: "Des que soc pare, soc més conscient de la importància de la llengua"

David Cols: "Des que soc pare, soc més conscient de la importància de la llengua"

La crisi de la pesta porcina posa contra les cordes els escorxadors del Bages

La crisi de la pesta porcina posa contra les cordes els escorxadors del Bages

Castellgalí opta a 12,5 milions del Pla de barris per destinar al sector de la Fàbrica

Castellgalí opta a 12,5 milions del Pla de barris per destinar al sector de la Fàbrica

Per fer la guerra de la pau

Tracking Pixel Contents