Solsona ja pensa en el Carnaval 2027
El Museu de Solsona i el Carnaval posen en marxa un concurs de vídeos que permet guanyar dos abonaments per a l’edició de l'any que ve
A Solsona, el Carnaval es comença a preparar molt abans que arribin les dates de la festa. El Museu de Solsona i el Carnaval de Solsona han posat en marxa una proposta que convida a mirar el patrimoni de la ciutat amb una altra perspectiva i que té com a premi dos abonaments per al Carnaval de Solsona 2027.
El concurs proposa als participants fer un «Color Hunting», una activitat que consisteix a recórrer el Museu de Solsona a la recerca d’elements, objectes o detalls d’un determinat color i enregistrar el recorregut en vídeo. El resultat s’haurà de publicar en format reel a Instagram o TikTok.
La iniciativa, coordinada amb el Museu de Solsona, vol establir un vincle entre el patrimoni i una de les celebracions més identificatives de la ciutat. La proposta convida a descobrir les col·leccions del museu des d’una mirada més visual i vinculada als formats habituals de les xarxes socials.
Entre tots els vídeos presentats, l’organització en seleccionarà un de guanyador. El seu autor rebrà dos abonaments per al Carnaval de Solsona 2027, que permetran assistir als actes de la festa durant l’edició de l’any vinent.
Per participar-hi cal seguir a Instagram els comptes del Museu de Solsona i del Carnaval de Solsona i publicar el vídeo dins del termini establert. Els participants tenen temps fins al 31 de desembre per presentar les seves propostes i el vídeo guanyador s’anunciarà l’1 de gener.
La convocatòria incorpora també un incentiu per als joves de la comarca. Les persones que disposin del carnet Solsonès Jove poden accedir gratuïtament al Museu de Solsona.
La proposta converteix així una visita al museu en el primer pas cap al Carnaval de l’any vinent. Encara falten mesos perquè Solsona torni a omplir-se de comparses, disfresses i actes carnavalescos, però el compte enrere ja ha començat a través d’un concurs que combina patrimoni, xarxes socials i Carnaval.
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