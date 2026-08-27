Polígons industrials de Solsona, ara amb protecció cardíaca
Els Ametllers i Pronisa incorporen dos DEA exteriors accessibles les 24 hores i eleven a cinc els aparells municipals disponibles fora dels equipaments
Els polígons industrials dels Ametllers i Pronisa han quedat incorporats aquest mes a la xarxa d’espais cardioprotegits de Solsona amb la instal·lació de dos desfibril·ladors externs automàtics (DEA). Els nous aparells es troben a l’exterior i poden ser utilitzats les 24 hores, una mesura amb què l’Ajuntament amplia la cobertura d’emergències en dues zones amb activitat laboral.
Els dos desfibril·ladors provenen d’equipaments municipals on fins ara estaven instal·lats a l’interior. El consistori ha optat per traslladar-los a l’exterior per facilitar-ne l’accés en qualsevol moment. El primer tinent d’alcalde, Joan Parcerisa, ha justificat l’actuació perquè «no tenia sentit que estiguessin en espais que estan tancats moltes hores».
Nou aparells fixos i un dispositiu mòbil
Amb les noves incorporacions, Solsona disposa de nou desfibril·ladors fixos. Quatre es troben a l’interior del Teatre Comarcal, la Sala Polivalent, la llar d’infants Els Petits Gegants i el camp de futbol. Els cinc restants són accessibles des de l’exterior: davant de l’Ajuntament, al Casal de Cultura, a l’entrada del pavelló municipal d’esports i als dos polígons industrials.
A aquesta xarxa s’hi afegeix el DEA portàtil de la Policia Local, que es pot transportar en el vehicle policial i desplaçar fins al punt on sigui necessari. Tant aquest equip com el de la llar d’infants disposen d’un adaptador pediàtric.
Els dispositius situats a l’exterior incorporen un sistema de comunicació bidireccional amb el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que permet la monitorització permanent de l’estat i l’operativitat dels aparells, així com un sistema de geolocalització.
Una xarxa que va començar el 2014
El desplegament municipal de desfibril·ladors a Solsona es va iniciar l’any 2014, amb la instal·lació dels primers sis aparells en equipaments municipals i l’adquisició d’un dispositiu mòbil. Des d’aleshores, la xarxa s’ha anat ampliant i adaptant a les necessitats de la ciutat.
El gener d’aquest mateix any es va instal·lar per primera vegada un DEA a l’exterior. L’aparell que fins aleshores es trobava al vestíbul de la casa consistorial es va traslladar a una vitrina exterior, sota la imatge de santa Susanna, per garantir-ne l’accés durant les 24 hores.
Una resposta immediata davant d’una aturada cardíaca
Els DEA permeten administrar una descàrrega elèctrica quan una persona pateix una aturada cardiorespiratòria, mentre s’espera l’arribada dels serveis sanitaris. La rapidesa a l’hora d’actuar pot ser determinant per augmentar les possibilitats de supervivència i reduir les seqüeles.
Els aparells disposen de guies que indiquen els passos que cal seguir i estan dissenyats perquè puguin ser utilitzats per persones que es trobin davant d’una situació d’emergència.
Amb els dos nous equips, el consistori reforça la cobertura dels polígons industrials i amplia els punts de la ciutat on es pot disposar d’un desfibril·lador sense dependre de l’horari d’obertura d’un equipament municipal.
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