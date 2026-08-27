Saldes recupera l'esplendor del retaule de Santa Severina
L’obra neoclàssica de l’església de Sant Martí ha estat restaurada per la parròquia, el bisbat de Solsona i la Generalitat després dels danys causats per antigues humitats
El retaule de Santa Severina de l’església de Sant Martí de Saldes ha recuperat el seu aspecte després d’un procés de conservació i restauració que s'ha estrenat aquest dimecres, 26 d’agost, coincidint amb la festivitat de la patrona del municipi i amb la Festa Major. La intervenció ha permès actuar sobre l’estructura de fusta i recuperar part de la policromia i els daurats de l’obra.
El retaule és una peça neoclàssica de fusta policromada i daurada datada al segle XIX i dedicada a Santa Severina, patrona de Saldes. La devoció a la santa està documentada al municipi des del segle XVII i la confraria dedicada a aquesta advocació ja apareix registrada l’any 1801.
El pas del temps i, especialment, les antigues humitats de l’edifici havien afectat l’estat de conservació de la peça. La humitat havia debilitat la fusta i havia provocat pèrdues i aixecaments de la capa de policromia. Els treballs han permès consolidar l’estructura, fixar els elements de policromia que presentaven risc de despreniment i recuperar els acabats pictòrics i els daurats. L’actuació ha tingut lloc al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC) i ha anat a càrrec de l’equip de Kreit Conservació & Restauració.
La restauració ha estat impulsada per la Parròquia de Sant Martí de Saldes i el Bisbat de Solsona, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat, a través de les línies de subvencions destinades a la conservació i restauració de béns mobles i d’elements arqueològics i artístics integrats en el patrimoni immoble.
Continuïtat en la recuperació del patrimoni
La recuperació del retaule de Santa Severina dona continuïtat a les actuacions de conservació de l’església de Sant Martí. El temple ja havia estat objecte d’una intervenció sobre el retaule major de Sant Martí l’any 2024. Amb aquesta nova actuació, la parròquia i el Bisbat han volgut garantir la preservació d’un element vinculat a la història religiosa de Saldes i a la devoció a la seva patrona. El retaule constitueix, alhora, una peça del patrimoni cultural del municipi i un element accessible al conjunt de la societat.
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