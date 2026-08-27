Sang blaugrana a Solsona: la Penya Barcelonista dispara el 79% la xifra de donants
Una jornada extraordinària d’estiu organitzada per l'entitat culer assoleix 138 donacions efectives, davant les 77 registrades en la campanya del juliol a la ciutat
La Penya Barcelonista Solsona i Comarca ha aconseguit disparar el 79,2% les donacions de sang a Solsona amb la jornada extraordinària que ha organitzat conjuntament amb l’Associació de Donants de Sang del Solsonès. La convocatòria ha assolit 138 donacions efectives, davant les 77 de la campanya celebrada el juliol, i ha mobilitzat 173 persones, gairebé el doble de les 89 que es van acostar al punt d’extracció en aquella ocasió.
La diferència entre les dues jornades ha posat de manifest l’impacte de la convocatòria impulsada per la Penya Barcelonista. Al juliol, l’Associació de Donants de Sang del Solsonès havia expressat la seva preocupació per la baixa participació registrada a Solsona. Dels 89 oferiments, 77 van acabar en donacions de sang, nou de les quals corresponents a nous donants. La jornada de juliol també havia permès fer 13 donacions de plasma i incorporar dues persones al registre de donants de medul·la òssia REDMO. Tot i això, l’entitat considerava que els resultats quedaven per sota de les necessitats i havia fet una crida a incrementar la participació en les següents convocatòries.
La resposta ha estat especialment significativa en aquesta nova cita, celebrada a la Sala Polivalent de Solsona. A les 138 donacions de sang s’hi han sumat 20 donacions de plasma, mentre que una persona s’ha incorporat al Registre de Donants de Medul·la Òssia. La campanya també ha permès que sis persones fessin la seva primera donació. En conjunt, les donacions recollides en aquesta jornada podran beneficiar prop de 500 pacients, segons les entitats organitzadores, que han agraït la participació ciutadana i han destacat el compromís mostrat pels donants.
La campanya ha estat una iniciativa conjunta de la Penya Barcelonista Solsona i Comarca i l’Associació de Donants de Sang del Solsonès, que durant els mesos d’estiu uneixen esforços per reforçar les reserves de sang i sensibilitzar la població sobre la necessitat de mantenir les donacions. La jornada també ha comptat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Solsona i amb la participació d’Uri Rosell, que ha difós un vídeo per animar la ciutadania a sumar-se a la convocatòria.
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