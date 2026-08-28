El bosc es transforma en mobles i objectes a l’Artesana de Solsona
Anna Winfield, de Murària Fusteria, presenta una mostra sobre la fusta del territori i el procés que hi ha darrere de cada peça
L'espai L’Artesana de Solsona inaugurarà el pròxim 7 de setembre, a les 18 h, l’exposició El bosc a dins, sempre, d’Anna Winfield, responsable de Murària Fusteria. La mostra pren el bosc i la fusta com a eixos d’un projecte de fusteria a mida que reivindica l’ofici i l’ús de materials procedents del territori.
Winfield planteja l’exposició com una manera de compartir la seva concepció de la fusta, el treball artesanal i la relació amb el paisatge. El bosc ha estat per a ella un espai de refugi i, a través de la fusteria, aquesta vinculació es converteix en una forma de treballar: incorporar una part del bosc als espais quotidians mitjançant la fusta.
La mostra reunirà una selecció de mobles, objectes i peces de fusta massissa, però també posarà el focus en el procés que hi ha darrere de cadascuna. El recorregut va des de l’arbre i el tauló fins al treball al taller, amb una mirada especial a les vetes, els nusos, les textures i les particularitats de cada peça.
Murària treballa principalment amb fusta del territori, procedent d’un serrador del Solsonès, Auba Decoració, que transforma arbres de proximitat. El procés comença sovint amb una visita a l’asserrador i l’elecció d’un tauló a partir de les seves característiques, abans de determinar quina peça en pot sorgir.
El projecte també incorpora boix afectat per la plaga de la papallona del boix, una fusta dura i de qualitat que pot tenir una nova utilitat un cop els arbres han estat afectats. D’aquesta manera, el material permet mantenir present una part d’un paisatge que ha canviat.
A més dels mobles i les estructures, l’exposició mostrarà peces petites com marcs, miralls, làmpades i objectes d’ús quotidià, que permeten veure diferents tècniques i formes d’aproximació a l’ofici.
El nom Murària prové de Tichodroma muraria, el pela-roques, un ocell que habita els cingles i les parets de roca. La denominació vol evocar una manera de treballar vinculada al territori, als temps de cada procés i al respecte per la matèria primera.
El bosc a dins, sempre es podrà visitar fins al 31 d’octubre, de dimecres a dissabte, en horari de botiga. La proposta convida a entendre la fusta com una continuïtat del paisatge i com una manera de mantenir una part del bosc dins dels espais de la vida quotidiana.
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