La trobada musical L'Espontani fa vibrar Cases Altes
La quarta edició de la trobada reuneix 20 participants i prop de 130 persones en una tarda marcada per la participació i la música en directe
Cases Altes, a la Vall de Lord, va acollir aquest diumenge la quarta edició de L’Espontani, una trobada que va donar l’oportunitat a persones aficionades a la música i músics amateurs de pujar a l’escenari acompanyats d’una banda de músics professionals. La jornada va ser la més multitudinària des de l’inici de la iniciativa, amb 20 participants i prop de 130 persones de públic.
La tarda va començar amb tots els participants damunt l’escenari per interpretar conjuntament una cançó d’agraïment al públic, que un any més va voler acompanyar-los i donar-los suport. El gest va resumir l’esperit d’una proposta en què músics i espectadors van compartir el protagonisme.
El programa va reunir actuacions de formats i estils diversos. Entre els participants hi va haver tres actuacions de pares i fills, que van compartir escenari, i també una actuació protagonitzada per un músic que es va estrenar davant del públic amb cançons pròpies.
Les actuacions van mostrar el nivell dels participants i van confirmar que no calia dedicar-se professionalment a la música per pujar a un escenari i oferir una actuació davant del públic.
La pluja va interrompre momentàniament el concert durant la segona actuació i va obligar a traslladar l’equipament i els instruments fins a la Sala Polivalent de Cases Altes. El mateix públic va col·laborar en el trasllat, fet que va permetre reprendre el concert i continuar la jornada amb normalitat.
El canvi d’espai no va trencar la dinàmica de la trobada. Participants, músics i públic van continuar compartint la tarda fins al final, en una edició que va mantenir el caràcter participatiu de L’Espontani.
L’organització va agrair la implicació de totes les persones que van pujar a l’escenari, de la banda de músics professionals, de Cases Altes i, especialment, del públic. La quarta edició va consolidar L’Espontani com una proposta musical centrada en la participació i en l’oportunitat de portar els músics amateurs a un escenari.
- El jove de Santpedor que ha obert un bar per tornar a fer poble: 'Volia que el municipi tornés a tenir un punt de trobada
- Joc de Cartes busca el millor lloc per a un sopar a la fresca a la Catalunya central
- D'urgències ambulatòries a Barcelona: 'No volia anar al CAP perquè trigaria dies; aquí l'atenció és molt més ràpida
- L’eclipsi lunar de divendres serà visible a tot l’Estat i més complet a l’oest
- La crisi de la pesta porcina posa contra les cordes els escorxadors del Bages
- Una discussió entre usuaris i personal de seguretat d'una discoteca de Manresa acaba amb una persona ingressada
- Renfe busca treballadors amb Batxillerat: publica 175 noves places per a aquest lloc de treball
- La Cuina d'en Tikus es corona com el millor restaurant a la fresca de la Catalunya central al Joc de Cartes