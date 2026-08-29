Ja és aquí el programa de la Festa Major de Solsona
La guia en paper es comença a distribuir a les famílies; el documenet recull activitats del 4 al 13 de setembre, més enllà dels dies oficials de celebració
Solsona ja ha presentat el programa de la 373a Festa Major, que tornarà a omplir la ciutat d’activitats durant el mes de setembre. Tot i que les dates oficials de la festa en honor a la patrona són del 7 a l’11 de setembre, la programació d’enguany començarà el dia 4 i s’allargarà fins al 13, amb propostes prèvies i activitats posteriors als dies principals.
El programa en format paper es pot recollir des d’aquest divendres, a partir de les 11.30 h, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament. Se’n lliurarà un exemplar gratuït per família empadronada a Solsona i per titular de comptador d’aigua. La publicació d’aquest any incorpora un disseny en aquarel·la de l’artista Ramon-Àngel Davins, que ha escollit els cavallets com a element central de la portada. La il·lustració vol retre homenatge a una de les figures del seguici festiu amb què molts infants tenen el primer contacte amb la Festa Major.
La programació inclou els actes tradicionals de la celebració, que tindrà els seus dies principals entre el 7 i l’11 de setembre, així com activitats programades abans i després d’aquest període. El programa també es pot consultar en format digital a solsonalafesta.cat.
Amb la distribució del programa, Solsona entra en el compte enrere per a una nova edició de la seva Festa Major, una celebració que arriba enguany a la 373a edició i que té en el seguici i les tradicions locals alguns dels seus principals elements d’identitat.
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