Nova rebuda a la Casa Gran del Miracle: de peregrins a visitants
L’antic alberg, convertit en centre d’interpretació del Barroc, obre al públic els matins entre setmana després d’una restauració que ha preservat els espais i elements històrics
La Casa Gran del Santuari del Miracle ha iniciat una nova etapa després de la rehabilitació integral de l’edifici i la seva transformació en un centre d’interpretació dedicat al Barroc. Des d’aquest mes, l’antic alberg de pelegrins es pot visitar de dilluns a divendres laborables, de 10 a 13 h, mentre que més endavant està previst ampliar els horaris i oferir també la possibilitat de fer visites concertades.
La reobertura arriba després de diversos anys de treballs de restauració, consolidació i museïtzació. La nova Casa Gran es va inaugurar el 31 de juliol i les primeres jornades de portes obertes, celebrades fa dos caps de setmana coincidint amb la Festa Major del Miracle i amb un concert del cicle del FeMAP, van atreure unes 400 persones.
Tornar a entrar a l’alberg
La intervenció ha volgut recuperar l’edifici no només com a peça arquitectònica, sinó també com un espai per explicar com era la vida quotidiana dels pelegrins i de la societat del període barroc. La Casa Gran, construïda com a alberg per acollir els visitants del santuari, permet ara recórrer alguns dels espais que formaven part de la vida diària de l’edifici.
Entre els elements recuperats hi ha la cuina, el foc de rotllo, les quadres i dues habitacions de pelegrins. Aquests espais s’han complementat amb plafons i recursos audiovisuals que expliquen el context històric i el funcionament de l’antic alberg.
La visita també permet descobrir elements que formen part de la història quotidiana de l’edifici. Entre aquests hi ha els grafits deixats pels pelegrins a les parets, els emmotllats de guix dels sostres, les antigues bigues de fusta, els murs de pedra de les façanes i l’antic rellotge de la façana principal.
Una intervenció integral
La restauració ha anat més enllà de la recuperació dels espais visitables. Els treballs han inclòs la consolidació estructural de tot l’edifici, la reparació de les cobertes i la restauració de les façanes. També s’hi han incorporat mesures per millorar l’accessibilitat i l’eficiència energètica.
Un dels elements incorporats és un ascensor, que permet arribar fins a la quarta planta i facilita l’accés als diferents nivells de l’immoble.
La museïtzació ha completat la intervenció arquitectònica amb una proposta que posa el focus en la història social del Barroc i en el paper que va tenir el santuari com a lloc de pelegrinatge.
Una inversió de prop de tres milions d’euros
Les darreres fases de la restauració han comportat una inversió important. El projecte ha rebut una subvenció de 2.733.769 euros del Ministeri d’Indústria i Turisme, finançada per la Unió Europea a través dels fons Next Generation.
A aquesta aportació s’hi ha afegit un ajut de 156.349 euros destinat a la façana nord, finançat conjuntament per la Generalitat, l’Institut d’Estudis Ilerdencs i la Diputació de Lleida.
Amb la finalització dels treballs, la Casa Gran deixa enrere anys d’intervencions i recupera una funció pública vinculada al patrimoni del Santuari del Miracle. L’objectiu ara és consolidar-ne l’ús com a espai de divulgació i visita i ampliar progressivament les possibilitats d’accés a l’edifici.
De moment, la porta d’entrada a aquest nou equipament queda oberta cada matí laborable, de 10 a 13 h. Més endavant, l’Ajuntament de Riner preveu ampliar aquesta oferta i incorporar visites concertades, una opció que permetria aprofundir en els espais i els continguts que expliquen la història de l’antic alberg.
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