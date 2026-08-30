A caçar bolets amb mapa: Alpina publica dos guies de Solsonès i Berguedà
L’editorial de referència de l’excursionisme català actualitza les guies ‘Bolets en ruta’ de les dues comarques amb propostes per descobrir els boscos i identificar-ne les espècies
La temporada de bolets torna a posar els boscos del Berguedà i el Solsonès en el punt de mira dels boletaires, i l’Editorial Alpina hi afegeix una nova eina amb les edicions actualitzades de Bolets en ruta. Les publicacions combinen cartografia, itineraris i informació micològica per facilitar la descoberta del territori i promoure una pràctica de la recol·lecció vinculada al coneixement i el respecte pel medi natural. La temporada ja ha començat amb força aquesta setmana amb els primers cistells de ceps a la Cerdanya.
Les guies plantegen la sortida al bosc com una activitat que va més enllà de trobar bolets. Els mapes permeten situar les diferents zones i les propostes de ruta conviden a caminar i conèixer els paisatges de les dues comarques. En el cas del Berguedà, la guia inclou zones detallades, informació sobre hàbitats i espècies, fotografies, excursions i recomanacions pràctiques.
La col·lecció Bolets en ruta va néixer amb la voluntat d’aportar una lectura micològica del territori. Les publicacions combinen la cartografia excursionista amb informació sobre els hàbitats i les espècies més freqüents, de manera que el mapa es converteix també en una eina per entendre on es camina.
La proposta del Solsonès segueix el mateix plantejament i incorpora 10 zones detallades, amb informació sobre paisatge vegetal, bolets, excursions i recomanacions.
Alpina, la ‘bíblia’ dels excursionistes catalans
La vinculació d’Alpina amb els mapes de muntanya ve de lluny. L’editorial es va crear el 6 de febrer de 1946 per iniciativa del geògraf Salvador Llobet, el geòleg Noel Llopis i l’enginyer Josep Maria Puchades, amb l’objectiu de publicar cartografia i guies destinades especialment a l’excursionisme català.
Els seus mapes es van convertir en una referència per a diverses generacions d’excursionistes i van contribuir a consolidar una manera de descobrir el territori a través de la cartografia. La Generalitat ha definit Alpina com un referent de l’excursionisme català, destacant especialment la popularitat dels seus mapes i les seves publicacions de muntanya.
L’editorial va ser creada en un moment en què l’excursionisme català mantenia una estreta relació amb el coneixement del paisatge, la literatura i el patrimoni. Des dels seus inicis, Alpina va especialitzar-se en una cartografia pensada perquè els excursionistes poguessin orientar-se sobre el terreny, una línia de treball que ha mantingut fins avui.
Alpina va superar els setanta anys d’activitat i va ser rellançada el 1996. Durant aquest temps, els seus mapes i guies han acompanyat generacions d’excursionistes i han evolucionat amb les noves tecnologies, incorporant eines com la digitalització cartogràfica i el GPS.
El catàleg actual manté, però, el paper com un dels seus principals instruments per sortir a la muntanya. La seva producció continua centrada en mapes i guies excursionistes de diferents zones de Catalunya i d’altres territoris. Amb Bolets en ruta, aquesta tradició cartogràfica s’aplica ara al món de la micologia. El resultat són dues eines pensades per a una temporada en què el bosc es converteix en destinació de molts excursionistes i boletaires, amb la proposta de combinar passejada, orientació, coneixement dels bolets i respecte pel territori.
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