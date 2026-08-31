La Matriu obre inscripcions amb espai familiar i de criança consolidat amb quatre grups
El servei gratuït que està subvencionat per l'Ajuntament té capacitat per a 40 famílies
Regió7
Aquest dilluns, 31 d'agost, s’obren les inscripcions per al nou curs de l’espai familiar i de criança de La Matriu, el projecte municipal de Solsona adreçat a les famílies amb fills i filles en la petita infància. El servei començarà la setmana del 28 de setembre i mantindrà quatre grups amb una capacitat total de 40 famílies. Les inscripcions, que es poden formalitzar en línia, estaran obertes fins al 13 de setembre i les places s’assignaran per ordre d’inscripció.
Subvencionat per l’Ajuntament de Solsona, l’espai familiar té com a objectiu acompanyar la tasca educativa i de criança durant les primeres edats, oferint un entorn on compartir experiències i donar suport a les diferents vivències d’aquesta etapa. Per als infants, és un espai de joc, aprenentatge i relació, mentre que per a les famílies constitueix un punt de trobada i d’intercanvi d’experiències amb acompanyament professional.
Així mateix, La Matriu és oberta a persones embarassades, amb la voluntat de facilitar-los un espai on compartir experiències, inquietuds i dubtes abans de l’arribada del nadó.
El nou curs, que continuarà a les instal·lacions del gimnàs del casal cívic i comunitari Xavier Jounou, manté una oferta diferenciada per franges d’edat orientatives en grups de matí i de tarda:
- Dilluns i dimarts de deu a dotze, per a persones embarassades i famílies amb nadons de fins a 12 mesos.
- Dilluns de cinc a dos quarts de set, per a famílies amb infants d’entre 12 i 36 mesos.
- Dimarts de cinc a dos quarts de set, per a famílies amb infants d’entre 12 i 36 mesos.
Alt índex de fidelització
La bona acollida de l’espai familiar i de criança es va fer especialment evident durant el curs passat, quan es van omplir els quatre grups amb la participació d’un total de 40 famílies, a més dels 20 infants de les activitats de psicomotricitat. L’alt índex de fidelització és, segons les responsables del servei, un dels indicadors més rellevants de l’exercici.
En aquest sentit, la psicopedagoga Júlia Tobeña explica que “l’espai s’ha consolidat com un hàbit central de la vida de les famílies durant el primer any de criança, i el recurs ha passat de ser puntual per esdevenir un referent setmanal d’estabilitat emocional”.
La satisfacció de les famílies participants també avala la trajectòria del servei. Segons les darreres enquestes, l’espai familiar ha obtingut una valoració mitjana de 4,9 sobre 5 en els quatre eixos avaluats: l’espai, els materials, la dinamització i la comunicació. A més, la diagnosi final confirma un 100% d’intenció de continuïtat entre les famílies que no es veuen condicionades per les seves obligacions laborals.
Les inscripcions per al nou curs es poden fer en línia fins al 13 de setembre a https://ja.cat/lamatriu_espaifamiliar. Per resoldre dubtes o obtenir més informació, es pot contactar amb les responsables de La Matriu al correu electrònic somlamatriu@gmail.com.
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