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Una cigonya provoca un incendi en electrocutar-se amb uns cables a Solsona

L'ocell va impactar contra el cablejat elèctric d'una torre d'alta tensió

Imatge d'arxiu d'una Cigonya

Imatge d'arxiu d'una Cigonya / Enric Macià

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Jordi Torres Cusidó

Manresa

Una cigonya va topar amb el cablejat elèctric d'una torre d'alta tensió i va generar un foc ahir dilluns al vespre, a Solsona. L'animal va topar amb els cables prop de les 20.30 hores, quan els serveis d'emergències van rebre l'avís.

Al lloc dels fets només s'hi va desplaçar una única dotació dels Bombers de la Generalitat, que va controlar i apagar l'incendi abans que passés a majors. Les flames, generades en caure l'ocell calcinat, només van arribar a cremar 10 metres quadrats i no va causar cap afectació a la línia elèctrica ni a l'entorn més enllà de la superfície afectada.

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