Arnau Tordera i la cobla solsonina reinterpreten la banda sonora de la festa
La Cobla Juvenil Ciutat de Solsona convida el líder d’Obeses a participar en un Concert de Vigília en què s’estrenaran dues peces musicals
El concert es farà aquest divendres 4 de setembre, a les 9.30 h, a la sala polivalent
Un preludi de la Festa Major que es prendrà la llicència d’experimentar amb els seus ritmes més tradicionals. Això és el que es viurà a la sala polivalent, el vespre d’aquest divendres 4, amb el Concert de Vigília de la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona. Aquest any, la cita tindrà com a convidat especial a Arnau Tordera, compositor, guitarrista, cantant i actor osonenc, també conegut per ser el líder del grup Obeses. La vetllada, a més, comptarà amb dues estrenes absolutes inspirades en l’univers festiu solsoní.
El concert començarà amb l’actuació del músic osonenc, que interpretarà en primícia absoluta la peça Suite solsonina per a guitarra elèctrica. A la segona part, agafarà el relleu la cobla solsonina, sota la direcció d’Albert Fontelles i Ramonet. El conjunt farà un recorregut musical pel repertori més característic de la Festa Major que servirà per anar escalfant motors abans que comenci de forma oficial. La vetllada comptarà també amb una intervenció artística de Jaume Roure.
Un dels moments més especials de la vetllada arribarà a la part final, quan s’estrenarà l’obra El drac de Solsona, una nova composició per a guitarra elèctrica i cobla que serà interpretada pel músic osonenc i el conjunt amfitrió. Aquesta peça promet tancar el concert tot demostrant que projectar el patrimoni musical de la ciutat cap al futur és del tot possible.
Tradició i innovació
El Concert de Vigília va néixer el 2023 amb la voluntat de reivindicar el patrimoni musical de la Festa Major, que tots els solsonins senten com un element clau en la identitat cultural de la ciutat. Agafant això com a base, la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona es pren la llicència d’experimentar i crear, portant les seves inconfusibles melodies a nous terrenys. I, sobretot, de fer-ho amb gust. En les edicions anteriors hi han participat figures com Albert Guinovart, l’avinyonenca Alba Careta i el cantant solsoní Roger Mas.
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