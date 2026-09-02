Extingeixen un foc de rostolls a Clariana de Cardener
Els Bombers han atacat el foc amb la tècnica de l'extinció en marxa
Un foc de rostolls ha cremat aquest migdia a Clariana de Cardener, i a hores d'ara ja ha pogut quedar extingit. L'avís s'ha donat a les 15.49 hores. Els Bombers han desplaçat fins al lloc 6 dotacions. El foc s'ha declarat en un camp molt a prop de la carretera C-55, i els Bombers l'han pogut controlar gràcies a la tècnica de l'extinció en marxa.
Es tracta d'una tècnica operativa d'extinció d'incendis de vegetació i forestals on els equips de bombers apliquen aigua o escuma amb els camions bomba en moviment constant. Aquesta operació permet alentir o contenir ràpidament la progressió de les flames en flancs, cua o marges de camps. A més a més, en terrenys plans i accessibles com era el cas d'aquesta tarda, un vehicle en marxa pot cobrir molts més metres lineals per hora que no pas en un atac a peu de terra.
Aquesta maniobra moltes vegades es fa amb una configuració de dos vehicles o equips esglaonats: un primer camió fa l'atac directe i obre pas, i un segon vehicle efectua les tasques de remat i assegurament. Es pot combinar amb línies d'aigua tradicionals o amb descàrregues d'escuma per generar una discontinuïtat temporal en el combustible lleuger, com rostolls o herba seca, que era el cas del foc de Clariana.
Un cop donat per extingit, pagesos i els ADF han acabat de rematar la feina.
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