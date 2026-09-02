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El nucli de Sant Climenç de Pinell de Solsonès viu una nit dedicada al swing

Diversos assistents es van animar a sortir a la pista per ballar al ritme de la música

El nucli de Sant Climenç de Pinell de Solsonès viu una nit dedicada al swing

El nucli de Sant Climenç de Pinell de Solsonès viu una nit dedicada al swing / AJ. PINELL DE SOLSONÈS

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Regió7

Manresa

La pista poliesportiva del nucli de Sant Climenç de Pinell de Solsonès es va omplir el passat divendres de música i bon ambient amb l’actuació de la Fredi’s Jazz Band, que va reunir prop d’un centenar de persones en una vetllada marcada pel ritme del jazz i el swing. Els 22 músics de la formació van oferir un repertori variat que va combinar bandes sonores, cançons tradicionals i composicions pròpies, totes interpretades amb l’estil característic de la banda.

Amb l’arribada de la nit, diversos assistents es van animar a sortir a la pista per ballar al ritme de la música.

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L’Ajuntament de Pinell de Solsonès fa una valoració molt positiva de l’acte i agraeix la participació de totes les persones que van compartir la vetllada.

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