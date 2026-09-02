El nucli de Sant Climenç de Pinell de Solsonès viu una nit dedicada al swing
Diversos assistents es van animar a sortir a la pista per ballar al ritme de la música
Regió7
La pista poliesportiva del nucli de Sant Climenç de Pinell de Solsonès es va omplir el passat divendres de música i bon ambient amb l’actuació de la Fredi’s Jazz Band, que va reunir prop d’un centenar de persones en una vetllada marcada pel ritme del jazz i el swing. Els 22 músics de la formació van oferir un repertori variat que va combinar bandes sonores, cançons tradicionals i composicions pròpies, totes interpretades amb l’estil característic de la banda.
Amb l’arribada de la nit, diversos assistents es van animar a sortir a la pista per ballar al ritme de la música.
L’Ajuntament de Pinell de Solsonès fa una valoració molt positiva de l’acte i agraeix la participació de totes les persones que van compartir la vetllada.
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