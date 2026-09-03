La Camerata Bacasis posarà el toc solidari a la Festa Major de Solsona per ajudar infants del Txad
La formació de la Catalunya central presentarà ‘Opus nova’ en el concert benèfic de Solsonès Obert al Món, aquest dissabte 5 de setembre
La Festa Major de Solsona també deixa espai per a la solidaritat, com ja és tradició, amb el concert benèfic que organitza Solsonès Obert al Món (SOM) cada Festa Major. Enguany, l’actuació anirà a càrrec de la formació de música de cambra Camerata Bacasis, que presentarà el seu darrer muntatge Opus nova. La cita serà aquest dissabte 5 de setembre a les 22.30 h a la sala polivalent i tots els beneficis aniran destinats per a un projecte de la Fundació Fernando Fonseca que teixeix la medicina i l’art per ajudar infants del Txad amb malformacions greus a les mans i els peus.
L’orquestra de corda de la Catalunya central presentarà una proposta innovadora amb l’acompanyament del santfruitosenc Dj Arzzett i la cantant Marta Trujillo. Fusionant la música de cambra amb sons electrònics i èxits contemporanis, prometen reinterpretar grans temes del pop en clau simfònica per acostar la música clàssica a nous públics.
Els beneficis aniran destinats al projecte La llibreta vermella de la Fundació Fernando Fonseca, una iniciativa de cooperació internacional que teixeix medicina i art per ajudar a infants del Txad amb greus malformacions a les mans i als peus. Amb els fons recaptats es podran impulsar expedicions quirúrgiques al país africà i es formarà a professionals sanitaris locals que viuen en zones amb un accés molt limitat a l’atenció mèdica.
Aquesta iniciativa també compta amb una mirada artística a través d’un documental dirigit per Fina Sensada i d’una sèrie d’aquarel·les que Nacho Duato va pintar durant una expedició quirúrgica al país.
El preu general de les entrades és de 15 euros i es poden adquirir en línia a través del web d’Estrades Solsonès.
El concert solidari serà una bona oportunitat per gaudir d’una proposta musical innovadora, alhora que es contribueix a construir ponts entre continents i a oferir noves oportunitats a comunitats vulnerables.
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