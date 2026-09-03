L'Ajuntament de Solsona declara la "tolerància zero" amb les agressions sexuals i LGTBIfòbiques
En els principals concerts de festa major hi haurà un punt lila per informar i rebre suport
Regió7
L’Ajuntament de Solsona vol que a la ciutat hi hagi la garantia de tenir "uns espais d’oci segurs i lliures de violències" durant la Festa Major. Amb el missatge de tolerància zero a les agressions sexuals i LGBTIfòbiques habilita un Punt Lila durant els concerts.
Des d'aquest servei s'ofereix informació, es fa prevenció i es fa atenció a les persones que puguin ser víctimes. Fonts municipals expliquen que davant de possibles situacions de violència masclista, sexual o LGBTIfòbica s'hi pot acudir i entén que amb aquesta iniciativa també es contribueix a "fer visibles aquestes violències i contribuir a sensibilitzar la ciutadania".
El primer Punt Lila funcionarà la matinada del dimarts 8 de setembre al dimecres, d’una a sis del matí, a la sala polivalent, coincidint amb el concert de Banda Neon i les sessions de DJ Monty i DJ K-ZU. La segona nit, el servei s'instal·larà a la plaça del Camp la matinada del dimecres 9 a dijous, d’una a cinc del matí, durant el concert de Doctor Prats i La Quinta.
Més de 160 persones ateses l’any passat
En l’edició anterior, el Punt Lila va atendre 167 persones durant les dues nits de servei, principalment en tasques d'informació i sensibilització. Del total, 85 eren homes, 80 dones i dues persones eren no binàries. No es va registrar cap agressió entre les persones ateses.
Les franges de màxima afluència al Punt Lila van ser entre l'1h i 2/4 de 5 de la matinada. Enguany, igual que l’any passat, el servei serà gestionat per Antisida Lleida.
El Punt Lila és una iniciativa de l’Ajuntament de Solsona, amb la col·laboració del Servei d’Informació i Atenció a les Dones del Solsonès, per reforçar la prevenció i l’atenció davant de possibles agressions masclistes, sexuals i LGBTIfòbiques en els espais d'oci nocturn i contribuir a fer de la Festa Major un entorn segur i respectuós per a tothom.
(AUTORIA: De Cop Mèdia per a l’Ajuntament de Solsona) Es creen espais d’oci segurs als concerts nocturns, com el de la Quinta, l’any passat
Solsona, 3 de setembre de 2026
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