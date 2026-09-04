Els Diables la Xera de Solsona encendran la Festa Major amb un nou correfoc
Després de més de tres dècades participant en el Carnaval, l’entitat estrenarà el dimecres 9 de setembre el correfoc de Festa Major amb la voluntat de convertir-lo en una nova tradició
«Fa anys que pensàvem que Solsona era una de les poques ciutats grans de Catalunya que no tenia un correfoc a la seva Festa Major», explica el president dels Diables la Xera, Pau Irla. Però enguany hi han posat remei. L’entitat solsonina, que cada Carnaval omple d’espurnes, ritme i energia els carrers de la ciutat, també ho farà per la seva festa patronal. La cita de cultura popular, que s’ha incorporat al programa com una de les grans novetats, es farà al vespre del dimecres 9 de setembre.
Segons avança el president dels Diables la Xera, serà «un correfoc clàssic» que començarà a 2/4 de 10 al portal del Castell i després de fer un recorregut pels carrers i places del nucli antic culminarà a la plaça Major. Com és habitual al Carnaval, en aquesta ocasió també aniran acompanyats del grup de batucada Takumba, que s’encarregarà de posar el ritme festiu a l’acte.
Els Diables tenen una gran presència al Carnaval solsoní des del 1992, quan la colla d’amics va fer el seu primer correfoc. La bona rebuda que va tenir va fer que l’any següent hi tornessin i, ben de pressa, es va convertir en un acte més que arrelat a la festa. Però no va passar el mateix amb la Festa Major. Un any, de fet, ja van intentar instaurar-hi la tradició, però el correfoc es va limitar a aquella edició i no es va acabar consolidant.
L’intent d’aquest any, però, arriba trepitjant fort i amb més garanties de mantenir-se com un acte més de la festa. «Volíem fer les coses bé, per això l’any passat ens vam constituir com a entitat i actualment en formem part una trentena de membres, que som els que participarem en el correfoc», apunta el president.
L’entitat es mostra il·lusionada i amb ganes de tornar a treure les forques i les dalles, aquest cop abans d’hora, sense haver d’esperar a Carnaval. «Creiem que la Festa Major es presta per acollir un acte com aquest», assenyala. Aquesta vegada, però, els Diables trepitjaran els carrers amb més força, amb la voluntat que el foc es faci un lloc als programes de totes les edicions que vindran.
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