Solsona fa créixer la seva Festa Major amb novetats, però sense renunciar a la tradició
El programa ofereix durant deu dies una seixantena d’activitats que combinen cultura popular, música, cites religioses i oci nocturn
La Festa Major de Solsona arriba enguany a la seva 373a edició, amb ganes de créixer i de fer gaudir encara més. La clara vocació de mantenir els actes més tradicionals, com els ballets de la imatgeria, la capta dels gegants o les tronades, es combinarà amb la voluntat d’innovar i d’enriquir la festa. Entre les principals novetats destaca la celebració d’un correfoc, una nova proposta de cultura popular que completarà el programa. A més, s’ha optat per allargar la durada de la festa, que s’estendrà al llarg d’una setmana i mitja —incloent-hi dos caps de setmana—, per tal d’acollir més actes.
Els dies centrals de la celebració dedicada a la seva patrona, la Mare de Déu del Claustre, seran del 7 al 10 de setembre, però el programa d’actes s’allargarà del divendres 4 al diumenge 13. «La festa s’estira, i això significa que creix i que, al mateix temps, el calendari s’esponja i ha de facilitar l’assistència a tots els actes», detalla l'alcaldessa Judit Gisbert, en aquest sentit. Seran deu dies farcits d’una seixantena d’actes que faran brillar el folklore i la cultura popular solsonina, tot i que també hi tindrà un pes important les propostes lúdiques, musicals, esportives i la devoció religiosa.
La declarada com a Festa patrimonial d’interès nacional mantindrà els gegants i la imatgeria festiva com a eix vertebrador. El passacarrers i els arrelats ballets a la plaça Major, que es faran el dimarts 8 i dimecres 9 al migdia, són algunes de les cites més esperades de la programació, i de segur, també de les més participades. La cultura popular omplirà la ciutat fins al seu màxim exponent per fer vibrar tant a grans com a petits amb les indissolubles melodies que acompanyen ossos, els cavallets, el drac, els nans, el ball de bastons, l’àliga i els gegants.
La música serà la protagonista de les nits de Festa Major i, per la varietat de les propostes, l’oferta promet satisfer a tots els públics. Doctor Prats serà el cap de cartell de les nits de festa, que actuarà el dijous 10 amb els solsonins La Quinta de teloners. Altres cites més tradicionals seran el Concert de Vigília, el 4 de setembre, en què compartiran escenari el compositor, guitarrista i cantant osonenc Arnau Tordera i la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona o el concert de la Camerata Bacasis, que l’endemà presentarà el seu nou espectacle. I una de les sorpreses que amaga el programa també pertany a l’àmbit musical: el retorn de l’Orquestra Solsona 70 per commemorar el 15è aniversari de Joventut Solsonina, l’entitat organitzadora dels actes per al públic jove.
Les entitats locals, però, també hi tenen un paper cabdal en el bon desenvolupament de la festa. N’hi ha fins a una vintena que hi participen activament, com amb l’organització del vermut-concert del dia 5 per l’Associació de Dones, o el concert que segueix la capta del dia 7, per l’entesa de Joventut Solsonina i l’Agrupació de Geganters. Així mateix, en aquesta edició hi haurà noves cites esportives de tenis, tenis taula i bàsquet que també aprofiten el marc de la festa.
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