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Tres escoles rurals del Solsonès busquen monitors de menjador per a aquest curs

A pocs dies de començar el curs escolar, els centres de Navès, Ardèvol i Llobera, que formen part de la ZER del Solsonès, tenen pendent de cobrir aquestes places

Alumnes de l'escola rural d'Ardèvol, en una imatge d'arxiu

Alumnes de l'escola rural d'Ardèvol, en una imatge d'arxiu / Arxiu/Xavi Moraleda

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Regió7

Solsona

A pocs dies de l’inici del nou curs escolar, tres escoles rurals de la ZER Solsonès encara busquen monitors de menjador per garantir la prestació del servei als infants. Els centres que necessiten incorporar professionals són l’escola Aiguadora de Navès, l’escola d’Ardèvol i l’escola de Llobera, amb una plaça disponible a cadascun. Per aquest motiu, s’ha obert una convocatòria perquè les persones interessades puguin presentar-s’hi i cobrir les tres places tan aviat com sigui possible, ja que el curs escolar començarà aquest dimarts, 8 de setembre.

Les incorporacions seran immediates i la jornada laboral serà d’entre 10 i 15 hores setmanals, en funció del centre. L’horari serà de dilluns a divendres, entre dos quarts d’una del migdia i dos quarts de quatre de la tarda, amb jornades d’entre dues i tres hores diàries.

Entre les funcions dels monitors hi haurà l’acompanyament dels infants durant l’estona de dinar, la dinamització dels espais de lleure, joc i activitats, el foment de l’autonomia i dels bons hàbits, així com vetllar pel benestar i les necessitats dels infants. També hauran de treballar de manera coordinada amb la resta de l’equip educatiu.

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L’assignació de places es farà a través del Servei Connectem de l’Agència de Desenvolupament Local del Solsonès i Cardona i es pot consultar els requisits i inscriure’s a les ofertes a través del seu web. Segons han avançat, es valorarà l’experiència prèvia en llocs similars i es prioritzaran les candidatures que disposin del carnet de monitor/a de lleure o de formació específica de monitor/a de menjador. També es valorarà el fet de disposar de carnet de conduir i també de vehicle propi.

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