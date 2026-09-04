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Txema Muñoz i Xiula, dues apostes familiars de primer nivell a la Festa Major de Solsona

Per al dimecres 9 de setembre s'ha programat un número de clown i pel dia 10, un concert

El grup Xiula, referent de la música familiar en català, actuarà el dijous 10

El grup Xiula, referent de la música familiar en català, actuarà el dijous 10 / Imatge promocional

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Regió7

Solsona

La Festa Major de Solsona aposta per una programació familiar que combina qualitat artística, diversitat de llenguatges i contingut. Els dies 9 i 10 de setembre, les places de l’U d’Octubre i del Camp es convertiran en escenaris de dues propostes de referència: Gota, de Txema Muñoz, i Xiulant, el nou espectacle de Xiula. Ambdues cites són gratuïtes.

La primera convocatòria serà el dimecres 9 de setembre a les sis de la tarda a la plaça de l’U d’Octubre. S’hi podrà veure Gota, un espectacle de carrer que fusiona màgia, clown contemporani, teatre físic i manipulació d’objectes. Dirigit per Leandre Ribera, aquest muntatge no necessita paraules per construir un univers de sorpresa, humor i poesia al voltant d’un element tan quotidià com essencial com l’aigua.

Gota parteix de la imatge d’un cubell que espera sota un cel de núvols una pluja que no arriba. A partir d’aquí, Txema Muñoz transforma les gotes imaginàries en ritmes, objectes i situacions inesperades: una tassa que apareix, monedes que flueixen i culleres que brollen de les butxaques. Una successió de petits enganys teatrals juga amb l’absurd i la fantasia i, alhora, convida a reflexionar sobre la responsabilitat de preservar l’aigua.

La proposta arriba a Solsona avalada per importants reconeixements, ja que ha estat distingida amb el Premi Max a millor espectacle de carrer 2026 i el Premi FETEN al millor espectacle, i va ser finalista al Premi de la Crítica 2025. Muñoz, especialitzat en la fusió de màgia i clown sense paraules, ha desenvolupat una trajectòria internacional amb reconeixements i participacions en festivals i convencions d’Europa, Àsia i els Estats Units.

Una festa per compartir i pensar

La programació familiar canviarà radicalment de registre el dijous 10 a dos quarts de sis a la plaça del Camp amb Xiulant. El grup referent de la música familiar en català torna a Solsona amb una gran festa participativa que combina música en directe, humor, moviment i educació en valors.

En el seu darrer espectacle, Xiula reivindica la festa com un espai de trobada i de construcció de comunitat entre petits i grans. En un moment en què les pantalles, les xarxes socials, l’estrès i la manca d’espais de lleure compartit tenen cada vegada més pes en la vida quotidiana, Xiula planteja l’espectacle familiar com un espai de confiança, joc i relació.

Sense renunciar a l’humor i al component lúdic, el seu repertori aborda qüestions com el canvi climàtic, els hàbits saludables, l’alimentació, la diversitat i els vincles afectius.

La qualitat de l’espectacle està garantida per una trajectòria farcida de premis. Aquest grup ha estat nominat en diverses ocasions als Premis Enderrock i ha rebut, entre d’altres, el Premi ARC 2025 a la Millor gira per a públic familiar, el Premi In-Edit 2023 al millor curtmetratge documental i el Premi Xesco Boix dels Premis Enderrock 2021 de la crítica al millor disc per a públic familiar.

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Amb aquestes dues cites, la Festa Major de Solsona ofereix dues maneres diferents d’entendre l’espectacle familiar perquè en gaudeixin tant la canalla com els adults que l’acompanyen: la màgia visual i el silenci poètic, d’una banda, i l’energia, la música i la participació col·lectiva, de l’altra.

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