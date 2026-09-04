Entrevista | Pau Subirà President de Joventut Solsonina
"Volem que la Festa Major pugui atraure a tots els públics"
L’entitat de joves celebra enguany el seu 15è aniversari amb un programa festiu que inclou el concert extraordinari de l’Orquestra Solsona 70 i el de Doctor Prats
Joventut Solsonina celebra enguany el seu 15è aniversari amb una programació d’actes pensada per fer gaudir tots els públics. El seu president, Pau Subirà, encara la seva segona Festa Major al capdavant de l’entitat amb emoció i també amb molt sentit de la responsabilitat.
Com heu encarat aquesta edició de la Festa Major?
Des d’un principi volíem fer quelcom diferent i especial per commemorar el 15è aniversari de l’entitat. I, sobretot, hem treballat amb l’objectiu de dissenyar un programa que atregui públics de totes les edats. Tot i que ho organitzem des de Joventut Solsonina, volem fer una festa per a tothom.
Què hi haurà d’especial aquest any amb motiu de l’aniversari?
Hi haurà dos plats forts. D’una banda, l’audició especial de l’Orquestra Solsona 70, que tornarà als escenaris per fer el ball de Festa Major, el dimarts 8 de setembre; de l’altra, el concert de Doctor Prats, el dijous 10 de setembre, que actuarà com a cap de cartell.
Enguany s’ha optat per fer els dos concerts a la plaça del Camp.
Sí. Ho hem fet perquè volem que siguin propostes per a tots els públics. Programant-los a la plaça, en un entorn a l’aire lliure, facilitem que hi pugui anar tothom qui vulgui, sense restriccions d’edat ni d’aforament.
Una altra de les novetats és que la festa s’ha allargat i durarà més dies.
Per a nosaltres són molt importants els quatre dies de Festa Major, del 7 al 10 de setembre, però des de fa uns anys volem potenciar especialment el dia 10. L’endemà és la Diada Nacional de Catalunya i per als joves, els universitaris i molts treballadors, és un dia festiu. Això fa que sigui un dia amb molta participació i, per aquest motiu, hem decidit fer-lo el dia central de la festa.
Quins seran els plats forts de la jornada?
A banda de les cites més tradicionals com l’acte institucional de la Diada, en què intervindrà el solsoní Raül Garrigasait Colomés, filòleg clàssic, escriptor, traductor i editor, hi haurà un vespre i una nit plenes de propostes musicals i festives. Un cop acabat el sopar popular, hi haurà l’actuació de Marc Anglarill, que precedirà el 14è Barramiau. Tot seguit, tothom qui vulgui podrà gaudir del concert de Doctor Prats i del grup local La Quinta.
Com es viu la Festa Major formant part de Joventut Solsonina?
És realment emocionant. Els dies previs tenim molta feina logística per deixar enllestits els darrers preparatius, però també treballem durant tot l’any, pensant el programa, fent les propostes als grups musicals... Tot i això, som 28 joves que formem part de l’entitat i que ens esforcem per millorar la festa any rere any.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un vídeo mostra l'atac d'un dels detinguts pel crim de Manresa a una altra víctima
- Crim de Manresa: un quilòmetre d'assetjament a la víctima abans de l'atac mortal
- Antics educadors dels implicats en el crim de Manresa eren amics de la víctima
- Una defunció a Manresa desencadena a les xarxes i Whatsapp una allau de rumors i mentides sobre un fals crim
- Dolors Liria, degana del Col·legi de Psicologia: 'Si algú es vol aprofitar d'una baixa, li serà més fàcil tirar per la via de la salut mental
- El grup Casablanca inaugurarà el Bar del Lloro a Manresa el 10 de setembre amb la col·laboració del Pepitu
- El funeral de Carles Vilajosana se celebrarà aquest divendres a Manresa
- Els dos menors detinguts per l'apunyalament mortal a Manresa ingressaran al Can Llupià