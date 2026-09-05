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Un conductor traslladat a l’Hospital de Solsona després de patir un accident a la C-55, a Clariana de Cardener

L'afectat, l'únic implicat en el sinistre, ha resultat ferit lleu

L'afectat, l'únic implicat en el sinistre, ha resultat ferit lleu

L'afectat, l'únic implicat en el sinistre, ha resultat ferit lleu  / Google Maps

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Ariadna Gombau

Ariadna Gombau

Manresa

Un turisme ha patit un accident aquest dissabte a la tarda a la carretera C-55, al terme de Clariana de Cardener. El sinistre s’ha produït al quilòmetre 66,1 de la via, en sentit Cardona. El conductor del vehicle ha resultat ferit lleu i ha estat traslladat a l’Hospital de Solsona.

L’avís de l’accident s’ha rebut a les 16:50 hores. En el sinistre només s’hi ha vist implicat un vehicle. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius dels Bombers, del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i dels Mossos d’Esquadra.

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