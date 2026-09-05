Un conductor traslladat a l’Hospital de Solsona després de patir un accident a la C-55, a Clariana de Cardener
L'afectat, l'únic implicat en el sinistre, ha resultat ferit lleu
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Un turisme ha patit un accident aquest dissabte a la tarda a la carretera C-55, al terme de Clariana de Cardener. El sinistre s’ha produït al quilòmetre 66,1 de la via, en sentit Cardona. El conductor del vehicle ha resultat ferit lleu i ha estat traslladat a l’Hospital de Solsona.
L’avís de l’accident s’ha rebut a les 16:50 hores. En el sinistre només s’hi ha vist implicat un vehicle. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius dels Bombers, del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i dels Mossos d’Esquadra.
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