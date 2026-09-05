Doctor Prats i Banda Neón actuaran com a caps de cartell en una Festa Major de Solsona farcida de propostes musicals
El programa de Joventut Solsonina combina grups de renom amb una destacada presència de músics locals, com La Quinta, Marc Anglarill o Dj Monty, que celebrarà els 10 anys de trajectòria
Doctors Prats i la Banda Neón actuaran com a caps de cartell de la Festa Major de Solsona per posar ritme a les nits del 7 al 10 de setembre. Aquests són els plats forts del programa que ha preparat Joventut Solsonina, que ha trobat l'equilibri entre les propostes de gran format i les de músics locals.
El dilluns 7 s'escalfaran motors amb el sopar popular a la plaça Major. En acabat, hi haurà la tradicional Capta dels Geganters amb els gegants joves i l'acompanyament musical de la Trixaranga i, tot seguit, es farà el primer concert de la festa amb els clàssics DesKunde i l'Orquestra Fantasia.
L'endemà, dimarts 8, es viurà un dels moments més especials del programa que ha preparat Joventut Solsonina coincidint amb el seu 15è aniversari: el retorn de la mítica Orquestra Solsona 70, que tornarà als escenaris a la plaça del Camp després de més de 20 anys des del seu comiat oficial. Després, la festa passarà a la sala polivalent. Hi actuarà la Banda Neón, el solsoní Dj Monty, que celebrarà 10 anys punxant música, i Dj K-ZU.
Per al dimecres 9 s'ha programat el Concurs de Músics al Carrer, que arriba a la seva 15a edició ben renovat. En total, es faran cinc actuacions de 30 minuts cadascuna i el guanyador obtindrà el premi de gravar un EP a l'estudi de gravació Casafont Records.
El dia fort serà el dijous 10. Les propostes d'oci nocturn començaran amb un sopar popular a la plaça del Camp. Mentrestant, el solsoní Marc Anglarill animarà l'àpat amb les seves versions. Tot seguit, es farà el 14è Barramiau amb l'acompanyament de la Trixaranga pel nucli antic i, per acabar la nit, hi haurà l'actuació especial de Doctor Prats i del grup local La Quinta.
A diferència d'anys anteriors, els concerts del dijous es faran a l'aire lliure, més concretament a plaça del Camp, i no a la sala polivalent. D'aquesta manera l'organització s'assegura que no hi hagi un aforament limitat com tampoc restriccions d'edat, "perquè la Festa Major ha de ser de tothom i per a tothom", assegura.
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