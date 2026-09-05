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L’Aplec independentista del Castellvell es trasllada al 12 de setembre tot recuperant els concerts de la nit

La jornada comptarà amb la tradicional pujada de la senyera al castell, una xerrada, un sopar popular i dos concerts a la nit

Pujada de l’estelada per l’Aplec Independentista del Castellvell de l’any passat

Pujada de l’estelada per l’Aplec Independentista del Castellvell de l’any passat / Arxiu/Xavi Moraleda

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Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Solsona

L’Aplec independentista del Castellvell també arriba a aquesta edició carregat de novetats. Enguany, la cita es trasllada al dissabte 12 de setembre, l’endemà de la Diada Nacional de Catalunya, i, a més, recuperarà el concert de nit que se solia fer a la plaça de Sant Pere, amb propostes musicals i de dansa. Així doncs, l’acte històric organitzat pel Casal Popular la Fura de Solsona agafarà una nova embranzida en la seva 36a edició.

Com és tradició, la jornada començarà pels volts de les 5 de la tarda amb la pujada de l’estelada des del passeig del Pare Claret fins a l’emblemàtic Castellvell d’Olius, on, un cop a dalt, serà penjada de la torre de la fortalesa.

Tot seguit, arribarà el torn de la xerrada, que enguany du per nom 'Països Catalans, terra de lluites: organització i futur'. Hi participaran membres de Correllengua Agermanat, del projecte Vincles d’Òmnium, de l’Assemblea de Docents del Solsonès i de la Xarxa de Casals i Ateneus dels PPCC per tractar diverses iniciatives i lluites que s’estan impulsant al territori per «mirar el futur amb optimisme», segons apunta l’organització. En acabat, els Gegants de Bertrans faran la seva ballada i s’oferirà berenar.

La recuperació dels concerts

La resta de les cites programades es faran al nucli antic solsoní, en concret a la plaça de Sant Pere. A les 9 del vespre hi haurà el tradicional sopar popular i seguidament començaran els concerts, una de les grans novetats de l’edició. Primer, actuarà el grup d’havaneres i cançons de taverna De Gairó i després ho farà el grup de rap combatiu Statu Quòniam; dues propostes que combinen tradició i modernitat.

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L’Aplec del Castellvell és un dels actes més reivindicatius del calendari anual de la ciutat. L’organitzen el Casal Popular la Fura, Òmnium i Arran Solsonès, i compta amb la col·laboració dels ajuntaments de Solsona i Olius.

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