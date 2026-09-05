L’Orquestra Solsona 70 torna als escenaris per fer sonar cúmbies, pasdobles i un munt de records
El conjunt musical dissolt el 2003 farà un concert extraordinari el dimarts 4 de setembre per celebrar els 15 anys de Joventut Solsonina
Van començar quan eren uns adolescents i ara que els seus integrants ja superen la cinquantena d’anys l’Orquestra Solsona 70 tornarà als escenaris per fer el tradicional ball de Festa Major. El conjunt va fer les primeres passes assajant en un garatge i actuant en casals de jubilats, però a poc a poc es va anar fent un nom ben establert arreu de Catalunya, sobretot a les demarcacions de Barcelona i Lleida. Per això, per rememorar els vells temps i celebrar el 15è aniversari de Joventut Solsonina, alguns dels músics més representatius del conjunt tornaran a pujar a l’escenari el dimarts 8 de setembre, a 2/4 d’11, a la plaça del Camp.
Tot va començar l’any 1987, quan alguns alumnes de l’Escola del Seminari de Solsona van fer, per la festa de final de curs, un número en playback en què simulaven formar part d’una orquestra. Per a molts va ser un simpàtic número d’uns nois entusiasmats per acabar les classes, però a Joan Subirà (1944-2011), també conegut a la ciutat com a Joan de la Rossa, li va fer pensar més enllà. Seria possible portar aquesta orquestra de joves a la realitat?, es va preguntar. I d’aquesta idea, tan sobtada com esbojarrada, va néixer l’Orquestra Solsona 70.
«Va començar a reunir els que seríem els músics: el seu fill, alguns amics seus, amics d’amics... I de mica en mica va acabar animant una quinzena de nois i noies d’entre 13 i 16 anys», explica Joan Miquel Villaró, el baixista del conjunt. Alguns ja tenien coneixements de música i sabien tocar instruments, però n’hi havia que no. Per això, «en Joan Subirà va arribar a pagar classes de música a alguns dels membres perquè aprenguessin a llegir les partitures i es poguessin incorporar més ràpidament a l’orquestra», recorda.
Un any i mig després d’aquella festa de final de curs, la formació ja feia la seva primera actuació, concretament el desembre del 1988. «Va ser al club de jubilats de Solsona, quan encara érem una orquestra discreta i amb poc repertori», apunta Villaró. Tot i això, les sensacions que van experimentar dalt de l’escenari van ser més que bones, així que van continuar assajant ben animats i sense expectatives d’on arribaria el projecte. «Ens va enganxar molt joves i ens ho preníem com una afició, com qui ara juga a bàsquet. A partir de llavors dedicàvem els caps de setmana a assajar i a anar a tocar», afegeix.
El boom de la Solsona 70
El 1990 van fer la seva primera actuació important: el primer concert de Cap d’Any fora de Solsona, que el van fer a Collbató. «Per a qualsevol orquestra de l’època, actuar en una revetlla del 31 de desembre era una tota una fita, i per això vam rebre l’oferta amb molta il·lusió», explica el baixista. A partir de llavors, la Solsona 70 va experimentar un boom. «Vam començar a tenir representants que ens recomanaven a pobles de tot arreu i la nostra àrea d’influència va començar a créixer, sobretot a les demarcacions de Lleida i de Barcelona», recorda.
L’agrupació va agafar tal embranzida que va arribar a fer una cinquantena de concerts en un sol any. Va ser el 1992, quan van actuar en indrets com Manresa, Vic, Lleida, Terrassa, Andorra i, fins i tot, Menorca. I, malgrat que no paraven de voltar arreu de Catalunya, continuaven presents i vinculats a la vida social solsonina, ja fos posant la banda sonora a les festes dels barris, als passacarrers o bé a actes més tradicionals, com els balls d’assaig del Carnaval.
Amb el pas dels anys, els músics i cantants que en formaven part van anar variant. «Quan érem més joves hi podíem dedicar tot el temps que teníem, però a mesura que marxàvem fora a estudiar o començàvem a treballar, molts ens veiem obligats a deixar-ho, perquè ens resultava impossible de compaginar», apunta.
De mica en mica, els intèrprets més clàssics van anar donant relleu a d’altres, fins que el projecte de la Solsona 70 va arribar a la seva fi el 2003, uns anys més tard que també se’n desvinculés el fundador, Joan Subirà.
Un esperat retorn
D’ençà de la seva dissolució, l’orquestra ha fet algunes actuacions extraordinàries, com en l’acte d’homenatge al seu fundador, el 2012, un any després de la seva mort; o el 2020, coincidint amb la celebració del 50è Carnaval, entre algunes altres.
El retorn que faran aquesta Festa Major també respon a un motiu ben especial: el 15è aniversari de Joventut Solsonina, el grup encarregat d’organitzar alguns dels seus actes. L’entitat els hi va fer la proposta i els principals iniciadors de l’orquestra no van dubtar a dir que sí. «La Solsona 70 va marcar la nostra joventut i retrobar-nos sempre ens remou per dins. Ens fa tornar a ser aquell adolescent que va començar a tocar al garatge d’en Joan», relata Villaró amb emoció.
El que es veurà en el concert del pròxim dimarts a la plaça del Camp serà «una orquestra jove d’esperit, però veterana d’edat», comparteix el baixista. A l’escenari, pujaran 18 dels músics que van tenir un paper cabdal en la seva trajectòria, especialment durant els primers anys. I pel que fa al repertori, Villaró assegura que seran plenament fidels a la seva essència. «Sempre hem estat una orquestra de ball i això és el que volem reivindicar. El nostre objectiu és que tothom balli i gaudeixi de les cúmbies i els pasdobles», clou.
Ara només els queda afrontar els darrers assajos i els nervis d’abans de pujar a l’escenari. Perquè, un cop hi pugin, tornaran a tocar amb la mateixa il·lusió amb què ho feien quan eren uns nens.
Els intèrprets que pujaran a l'escenari el pròxim dimarts seran:
- Ramon Baiget, trombó
- Jordi Pisa, trombó
- Jaume Subirà, trompeta
- Jordi Caball, trompeta
- Santi Sabata, trompeta
- David Font, saxo
- Albert Pisa, saxo
- Pere Cuadrench, saxo
- Jofre Ariza, saxo
- Ricard Llutart, saxo
- Xavier Queralt, piano
- Ramon Cases, guitarra
- Joan Miquel Villaró, baix
- Fermí Garriga, bateria
- Pep Vilà, cantant
- Sílvia Sunyer, cantant
- Dani Solé, cantant
- Teresa Subirà, cantant
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