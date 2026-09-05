Solsona recupera l'Escolania del Claustre amb una dotzena de joves cantaires
Després de dissoldre’s per la pandèmia, un grup de joves, majoritàriament nenes, han reprès la institució musical i faran la primera aparició aquesta Festa Major
L’Escolania de la Mare de Déu del Claustre ha renascut a Solsona després que s’aturés per la pandèmia. Una dotzena de joves cantaires s’han unit aquest estiu per recuperar la institució musical de la ciutat, gràcies a l’empenta de la Confraria de la Mare de Déu del Claustre i la Capella de Música del santuari. Després de mesos d’assajos i preparatius, la nova formació farà les seves primeres aparicions aquesta Festa Major, en concret el dimarts 8 de setembre a 2/4 de 7 de la tarda durant l’homenatge a la Mare de Déu del Claustre; i el dimecres 9 a les 8 del vespre en la cloenda del besamans.
La seva recuperació ha vingut després que la comissió creada per recuperar l’Escolania fes una crida pública perquè s’hi apuntessin tots els infants que volguessin. I la convocatòria va tenir èxit, ja que s’hi van afegir una dotzena de joves, dels quals bona part són nenes. Durant aquest estiu, totes elles s’han estat formant per esdevenir les noves escolanes del santuari de la Mare de Déu i reprendre la seva activitat.
La comissió impulsora, però, recorda que si hi ha més infants interessats a formar part del grup d’escolans, encara ho poden fer. Principalment, es busquen nois i noies de 7 a 14 anys, tot i que també poden apuntar-se infants o joves de més o menys edat.
Desaparició per la pandèmia
La institució musical del Claustre de Solsona té una llarga història. Es va fundar l’any 1898 i des de llavors havia tingut un paper rellevant en el dia a dia litúrgic del santuari. Malgrat això, la formació va acabar desapareixent arran de la pandèmia. Durant aquest temps, però, el santuari no va quedar orfe de música, ja que la Capella de Música del Claustre, una agrupació musical formada per adults, va continuar en actiu.
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