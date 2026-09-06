Un home mig nu atura el trànsit al mig de Solsona
Les imatges, que s'han fet virals, mostren com l'home manté una actitud erràtica a l'avinguda del Pont
Un home va provocar diversos problemes a la circulació del centre de Solsona aquest divendres al vespre, quan, mig nu, vestit només amb pantalons, caminava de manera erràtica pel centre de la calçada.
L'home, que tenia un comportament estrany, es dirigia als conductors i aturava el trànsit a l'avinguda del Pont de la capital solsonina. Els fets van ser enregistrats per un vianant i ara s'han fet virals a la xarxa, gràcies a la difusió que n'ha fet el compte @circuliperladreta.
Avisada la policia, els Mossos d'Esquadra de Solsona van calmar l'home, que ja és conegut a la població, i el van traslladar al CAP de Solsona, on el van atendre i tranquil·litzar, sense que s'acabés produint cap incident destacable.
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