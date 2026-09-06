Pinell de Solsonès millora la sala polivalent amb una nova cuina i barra de bar per a esdeveniments festius
L'alcalde Benjamí Puig destaca la importància de la intervenció, que ha permès posar el dia un equipament que acull bona part de les cites socials del municipi, com ara concerts i balls de festa major, sopars veïnals i activitats de l'escola rural
Pinell de Solsonès ja ha enllestit els treballs de reordenació dels espais interiors de la sala polivalent de Sant Climenç, que hi han permès condicionar una nova zona de cuina equipada amb una barra de bar i millorar els lavabos. Aquesta obra, segons detalla l'alcalde, Benjamí Puig, suposa una gran millora per al municipi, ja que l'equipament s'utilitza per a un munt de cites al llarg de l'any, com ara concerts, sopars veïnals o activitats escolars. "Hem adaptat l'espai a les necessitats del moment", comparteix el batlle.
En concret, la intervenció ha permès transformar els espais annexos a la sala que ocupa la major part de l'equipament per fer-les "més diàfans, lluminosos i funcionals", distribuint-los de tal manera que s'ha pogut optimitzar millor els espais de circulació. Aquesta organització, a més, ha permès habilitar nou mobiliari, com una cuina equipada amb una barra de bar amb connexió directa a la sala polivalent. Això, segons Puig, serà especialment útil per a esdeveniments com ara concerts de Festa Major o balls.
A banda d'això, el projecte també ha inclòs una reorganització dels lavabos, que s'han traslladat a l’espai que fins ara ocupava la zona de rentat i el rebost.
Per dur a la realitat aquestes millores ha estat necessari l’enderroc i la construcció de les divisòries necessàries, els acabats interiors, la substitució de fusteries i l’actualització de les instal·lacions de sanejament, electricitat, ventilació, fontaneria i protecció contra incendis. Així mateix, s'ha dotat l’equipament del material necessari per als nous espais de banys i cuina, com neveres, rentaplats, armaris i taules, tot d’acer inoxidable, i una campana extractora.
Un dels aspectes destacats del projecte, segons apunta l'alcalde, és l’aposta per una intervenció mínima, no invasiva i sostenible, amb l’objectiu de reduir al màxim l’impacte ambiental de l’actuació.
L'actuació va ser adjudicada per un import total de 138.813,43 euros, dels quals 130.755,66 han estat finançats per un ajut del Departament de Presidència, en el marc de la línia de subvencions del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC). La part restant, de 8.057,77 euros, serà aportada dels recursos propis de l'Ajuntament de Pinell.
Des de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès es valora molt positivament aquesta actuació, que permetrà posar al dia i aprofitar millor un equipament municipal que durant tot l'any està al servei de la ciutadania.
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