Solsona enceta la Festa Major fent un crit a la cohesió i condemnant el crim de Carles Vilajosana
La galejada dels Trabucaires, la salutació de l’alcaldessa i el passacarrers de la imatgeria donen el tret de sortida a la 373a edició de la festa, marcada enguany per la suspensió del castell de focs per l’elevat risc d’incendi
Judit Gisbert ha aprofitat per traslladar el condol als parents i amics de Vilajosana, que va perdre la vida en un homicidi a Manresa la setmana passada, i ha condemnat el crim
L'olor de pólvora i l'esclafit d'un trabuc han omplert aquest dilluns al migdia la plaça de l'Ajuntament de Solsona, i això només pot voler dir una cosa: ja ha arribat la Festa Major. Més d'un centenar de persones s'han reunit davant la casa consistorial per encetar la festa patronal amb gran fal·lera. "Durant uns dies s'acaben les presses, deixem la rutina i sortim al carrer per retrobar-nos, compartir i celebrar-nos, sempre des de la cohesió", ha remarcat l'alcaldessa Judit Gisbert durant la salutació, que també ha tingut un record per a Carles Vilajosana, el veí de Castellnou de Bages que va perdre la vida en un homicidi la darrera nit de la Festa Major de Manresa.
El tret d'inici, com és tradició, l'ha donat la galejada d'un membre dels Trabucaires de Solsona. Enguany, ha estat Vicent Vendrell Colilles, vinculat a l'agrupació des del 2015, qui ha fet ressonar tota la plaça. Segons ha detallat l'alcaldessa, "els seus companys de colla el defineixen com un trabucaire d’aquells que no necessiten fer gaire soroll per deixar petjada, autèntic i compromès, sempre disposat a sortir amb el trabuc”, unes paraules que Vendrell han tocat la fibra a Vendrell.
Tot seguit, ha arribat el torn de la salutació de la batllessa, que ha encetat la 373a Festa Major amb una crida a la celebració i la cohesió. "Deixem de banda les obligacions, ens trobem amb amics, família i veïns i coincidim al voltant dels gegants, la música, els àpats i la cultura popular. És en aquest moment en què més ens sentim poble, perquè la Festa Major és això, memòria, tradició i tot allò que ens han donat aquells que ens han precedit", ha manifestat. Gisbert també ha remarcat que és una "festa viva", capaç d'incorporar actes nous i d'adaptar-se a les noves necessitats. També ha aprofitat per destacar el paper de les persones i entitats que dediquen esforços al seu bon funcionament.
La seva salutació ha recordat també a Carles Vilajosana, el bagenc de 45 anys que va perdre la vida la matinada del primer de setembre a causa d'un apunyalament mortal. La batllessa ha condemnat el crim que va sacsejar el final de la Festa Major de la capital bagenca i va traslladar "la nostra solidaritat i el condol a la seva família i amistats, i als veïns i veïnes de Castellnou de Bages i Manresa". En aquest sentit, va remarcar que «davant la violència, el que necessitem és més convivència, més respecte i més comunitat».
Un inici de festa inusual
Judit Gisbert també ha aprofitat per anunciar una modificació d'última hora en l'inici de la festa, que enguany no comptarà amb el tradicional castell de focs. El canvi, segons ha explicat, es deu a l'activació del nivell 3 del Pla Alfa davant de l'elevat risc d’incendi. La notícia ha causat certa decepció entre els presents a la plaça, que han deixat anar un "Oooh" conjunt, però la batllessa ha recordat que no hi renunciaran, sinó que s'ha reprogramat per al dijous 10 de setembre a les 10 de la nit, després de l’acte institucional de la Diada.
La imatgeria recorre els carrers
En acabat, la imatgeria festiva de Solsona ha pres el protagonisme per contagiar l'esperit de celebració per tot el nucli antic. En el passacarrers, com és habitual, han participat els gegants, els cavallets, el bou, la mulassa i el drac, que han causat furor entre grans i petits. L'orquestra Patinfanjàs i el pregoner també han seguit la comitiva per animar els presents amb les cançons més típiques de la festa solsonina.
Així ha encetat la capital de comarca la celebració, que ha programat una seixantena d'actes en què destaquen els tradicionals ballets, els concerts de la nit i la devoció cap a la patrona, la Mare de Déu del Claustre.
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