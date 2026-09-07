Solsona viurà avui un inici de la Festa Major sense el castell de focs a causa del risc d'incendi
Les tronades, rodes de foc i el nou correfoc es mantenen tal com havien estat programats, ja que se circumscriuen dins del nucli antic i no comporten risc
El castell de focs s'ha reprogramat per al dijous 10 de setembre a les 10 h de la nit
Regió7
Solsona haurà d'esperar més de l'habitual per gaudir del tradicional castell de focs que enceta la Festa Major. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa pel risc d'incendi forestal molt elevat alterarà puntualment l’inici de la celebració. La ciutat figura aquest dilluns en el mapa de municipis afectats per aquest nivell d’alerta de la Generalitat de Catalunya, que comporta, entre altres mesures preventives, la prohibició de celebrar castells de focs.
Per aquest motiu, l’Ajuntament de Solsona s'ha vist obligat a ajornar el castell de focs que havia de donar inici a la festa patronal. Però no hi renuncia. Després de fer les consultes corresponents als organismes competents, el consistori ha acordat reprogramar-lo per a dijous 10 de setembre a les deu de la nit, just després de l’acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya, sempre que les condicions ho permetin.
La resta de la programació de la Festa Major no es veu afectada per les mesures actualment vigents. D’acord amb les consultes dutes a terme, es poden mantenir les tronades, les rodes de foc, el correfoc i la resta d’activitats previstes, atès que se celebren dins del nucli antic i no comporten risc d’incendi forestal.
L’Ajuntament lamenta aquesta modificació obligada del programa, però prioritza la seguretat de les persones, la protecció de l’entorn natural i el compliment de la normativa. Alhora, agraeix la comprensió de la ciutadania davant d’aquesta situació excepcional.
El Pla Alfa és el procediment operatiu establert pel Cos d’Agents Rurals que defineix les actuacions dels efectius de vigilància i prevenció d’incendis forestals davant de les situacions de perill que es puguin produir al territori. Vigent durant tot l’any, s’avalua diàriament el risc d’incendi en una escala de cinc nivells operatius del 0 al 4. Els nivells s’apliquen a escala municipal per ajustar les mesures preventives amb més precisió.
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