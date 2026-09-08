La imatgeria de Solsona causa sensació en uns participats Ballets de la Festa Major
L'Orquestra Patinfanjàs ha rebut el reconeixement de Geganters d'Honor per la seva entrega a la festa patronal solsonina, coincidint amb el seu 50è aniversari
Que la imatgeria festiva solsonina causa sensació entre grans i petits no és cap secret per a ningú, i aquest dimarts de Festa Major s'ha tornat a demostrar. De nou, els Ballets tradicionals han omplert la plaça Major d'assistents que han gaudit dels gegants i el bestiari, i han vibrat al ritme de les mítiques melodies que els acompanyen. La cita, que ha estat precedida per les rodes de foc del bestiari, també ha tingut espai per reconèixer l'Orquestra Patinfanjàs pel seu 50è aniversari i per presentar públicament els nous representants del pubillatge local.
Quan ha acabat la missa concelebrada a la catedral, la plaça Major ja es començava a omplir d’assistents que esperaven amb ànsia gaudir d’una de les cites més tradicionals de la festa patronal: els Ballets. Abans, però, el drac, el bou i la mulassa s’han avançat per omplir la plaça d’espurnes i de fum. I, malgrat el fort estrèpit dels petards, un munt de nens no han dubtat a córrer darrere les figures durant les rodes de foc; una clara demostració de la passió que senten els infants de la ciutat per la festa.
Llavors ha arribat el moment més esperat. Amb l'acompanyament musical de la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona, els quatre ossos han encetat la cita, seguits dels joves i entregats cavallets. Tot seguit, el drac ha desplegat la seva ferotge majestuositat, que ha fet esclatar la plaça en aplaudiments amb el seu petard final. Després han ballat els nans; els infants del ball de bastons, que han dansat amb passió per retre homenatge a la Mare de Déu del Patrocini; i l'elegant àliga. El colofó final, com és tradició, l'han posat els gegants de la Festa Major.
En aquest punt, l'Agrupació de Geganters de Solsona ha lliurat el reconeixement de Geganter d'Honor a l'Orquestra Patinfanjàs per la seva entrega a la festa; un homenatge que coincideix amb la celebració del seu 50è aniversari. Segons ha expressat el Macip Major, Roger Davins, "la Patinfanjàs ens acompanya cada Corpus i Festa Major i és una part inseparable de la celebració perquè han contribuït a mantenir durant mitja dècada un patrimoni musical que ens identifica com a ciutat". Dos membres de la seva direcció, Alba Feixas i Pau Subirà, han recollit el reconeixement, tot agraint la tasca "d'aquells que van impulsar l'orquestra en els seus inicis, als que hi som ara i als que vindran més endavant, perquè la Patinfanjàs hi serà present molts més anys", han clamat.
L'acte d'aquest dimarts també ha comptat amb una de les primeres aparicions públiques dels nous representants del pubillatge local: Ivette Caballol (pubilla), Lluc Baraldès (hereu), Núria Pujol (donzella d'honor) i Joan Joval (fadrí). La pubilla i l'hereu han fet la corresponent salutació, amb què han manifestar la seva il·lusió per representar la ciutat durant el pròxim any. A més, han desvelat que ho faran lluint el color granat, per la simbologia que en la festa patronal solsonina.
Així han viscut centenars de solsonins un matí de Festa Major plenament dedicat a la tradició, amb la calor com a únic inconvenient, que ha obligat molts dels assistents a buscar refugi a les zones d'ombra.
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